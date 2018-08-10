Çankaya Belediyesi Kurtuluş Savaşı kahramanı Ahmet Çavuş’un adını yeni bir parkına verdi

Çankaya Belediyesi Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan Ahmet Çavuş’un adını yeni yaptığı bir parkında yaşatacak..

Park ve sosyal tesislerinde toplumsal değerlerinin adlarını yaşatan Çankaya Belediyesi, Afyonkarahisarlı Gazi Ahmet Çavuş’u da unutmayarak ölümünden 62 yıl sonra adını Çankaya’da yaşatma kararı aldı.

27 EYLÜL’DE AÇILIYOR

Hilal Mahallesi Tayland Caddesi, 695. Cadde ve 694. Sokaklar arasında yapılan yeni park tamamlanma aşamasına geldi. 3 bin 263 metrekare toplam alana ve 2 bin 402 metrekare yeşil alana sahip Ahmet Çavuş Parkı, 240 metrekare çocuk oyun alanı, kameriyeleri ve oturma birimleriyle bölgeye yeni bir soluk getirecek. Park, 27 Eylül’de törenle açılacak.

18 YILINI DÜŞMANLARLA SAVAŞARAK GEÇİRDİ

1890 yılında doğan ve küçük yaşlarda Jandarma Okulu’na yazılarak asker olan Ahmet Çavuş, Balkan, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde vatan savunmasında bulundu. Gazi unvanına sahip Ahmet Çavuş, 2 Eylül 1922’de Yunan orduları başkomutanı General Trikopis’i esir almasıyla tanınıyor. Yaşamının 18 yılını düşmanlara karşı mücadeleyle savaş meydanlarında geçiren Kurtuluş Savaşı kahramanı Ahmet Çavuş, 18 Mayıs 1956 tarihinde yaşamını yitirdi.