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Çankaya Belediyesi, LÖSEV'de tedavi gören gençlere gitar eğitimi veriyor

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Çankaya Belediyesi, LÖSEV'de tedavi gören gençlere gitar eğitimi veriyor
Farklı alanlarda çalışan birçok sivil toplum kuruluşu ile işbirliği içerisinde olan Çankaya Belediyesi, son çalışmasını Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile birlikte gerçekleştiriyor.

Çankaya Belediyesi lösemi ile mücadele edip sağlıklarına kavuşan ve halen tedavi aşamasında olan gençlere gitar eğitimi veriyor.

Yıllarca lösemi ile mücadele eden ve sağlığına kavuşan Eda Erdoğan (21) LÖSEV ile tanışmasıyla hayatının değiştiğini belirterek tüm LÖSEV çalışanlarına teşekkür etti. Çankaya Belediyesi ile LÖSEV’in ortak projesinde yer almaktan da mutluluk duyduğunu dile getiren Erdoğan, “Müzikle ilgilenmek ruhumu rahatlatıyor, bana iyi geldiğine inanıyorum. Yeni şeyler öğrenmek her zaman güzel” dedi. Aykut Uluçam (22) ise enstrüman çalmanın farklı bir keyif olduğunu dile getirdi.

Çankaya Belediyesinin Mürsel Uluç ve Anıtpark Çankaya Evlerinde gitar eğitmeni olarak görev yapan Doruk Coşkun haftada bir gün olmak üzere tüm vaktini LÖSEV’de geçiriyor. Gitar eğitimi almak isteyenlerle bir araya gelen Coşkun, kursa tüm lösevlileri beklediğini söyledi. 

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