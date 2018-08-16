Çankaya Belediyesi merdivenli yol yapımına hız kesmeden devam ediyor

Çankaya Belediyesi ilçede yer alan yüksek rakımlı ve eğimli bölgelerde yaşayan vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için büyük kolaylık sağlayan merdivenli yol yapımına hız kesmeden devam ediyor.

Çankaya'nın birçok eğimli bölgesinde çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi Beton ve Beton Elemanları Üretim Tesisinde ürettiği malzemeleri kullanarak, merdiven basamaklarını andezit taşlarla korkulukları da paslanmaz kromajla kaplıyor.

MERDİVENSİZ YOL KALMADI

İlçenin eğimli yerlerinden olan Dikmen, Yüzüncüyıl, İşçi Blokları, Gaziosmanpaşa, Seyranbağları, Aşıkpaşa, Bağcılar bölgelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran Çankaya Belediyesi, Başkan Alper Taşdelen’in göreve geldiği günden bu yana Çankaya’da merdivensiz yol bırakmamaya özen gösteriyor. Birçok mahallede çalışmalarına aralıksız devam eden Çankaya Belediyesi, 2014 yılında 19 mahalle 96 sokakta 16 bin metrekarelik merdivenli yol, 2015 yılında 26 mahalle 67 sokakta 22 bin metrekare, 2016 yılında 22 mahalle 110 sokakta 22 bin 590 metrekare, 2017 yılında ise 20 mahalle 60 sokakta 20 bin metrekarelik merdivenli yol çalışması gerçekleştirdi.

BU YILKİ HEDEF 7 BİN METREKARE

Her sene gerçekleştirdiği merdivenli yol çalışması ile birçok bölgenin sorununu çözen Çankaya Belediyesi, 2018 yılı için hedeflediği 7 bin metrekarelik merdivenli yol çalışmasını kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.