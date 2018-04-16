Çankaya Belediyesi “Mesleki Kütüphane” etkinliğine ev sahipliği yaptı

Çankaya Belediyesi, üniversite adaylarının kendilerine en uygun bölümü seçebilmeleri, meraklarını giderebilmeleri amacıyla “Mesleki Kütüphane” etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Ankara’nın hemen hemen tüm üniversitelerindeki öğrencilerin yer aldığı ODTÜ Toplum Gönüllüleri’nin çalışmasında, sosyoloji, siyaset bilimi, çalışma ekonomisi, bilgisayar mühendisliği, konservatuvar, inşaat mühendisliği, fen bilgisi, gastronomi gibi 25 farklı bölüm tanıtıldı. Cebeci Baharevi ’nde gerçekleşen etkinlikte, üniversite adayı, seçmeyi düşündüğü bölümün öğrencisiyle konuşarak, tüm sorularına yanıt aldı. Adayların yanı sıra velilerin de yararlandığı etkinlikte, üniversitelerin barınma olanakları, sosyal imkanları, mezuniyet sonrası yapılabilecekler gibi konularda da bilgi alışverişi yapıldı. Her yaştan Çankayalının yararlanabildiği etkinlikler, belirli dönemlerde Çankaya Belediyesi’nin hizmet merkezlerinde devam edecek.