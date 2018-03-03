Çankaya Belediyesi, MKE Ankaragücü Spor Kulübü’ne 200 bin lira maddi destekte bulunacak

Çankaya Belediyesi, Ankara’nın en köklü spor kulüplerinin başında gelen MKE Ankaragücü Spor Kulübü’ne gösterdiği manevi desteğin yanı sıra 200 bin lira maddi destekte bulunacak.

Çankaya Belediyesi spora desteğini sürdürüyor. Ankara’nın önemli kulübü Ankaragücü’nü manevi olarak her zaman desteklediklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 200 bin liralık maddi destekteğin de yapılacağını belirtti.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ile beraberindeki heyeti makamında konuk eden Alper Taşdelen; “Ankaragücü Ankara’nın önemli bir markası, hepimizin sahip çıkması gerekli” ifadelerinde bulundu. Ankaragücü’nün köklü bir takım olduğunun altını da çizen Taşdelen, “Ankaragücü’nün bir özelliği de Kurtuluş Savaşı’na verdiği destektir. Biz de kararımızı aldık ve Ankara kulübü olan Ankaragücü’ne 200 bin lira maddi destekte bulunacağız” dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin’in katıldığı ziyarette, Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner de, Çankaya Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu bildiklerini ve yapılan destekten dolayı memnun olduklarını belirterek Başkan Taşdelen’e teşekkür etti.