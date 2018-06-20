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Çankaya Belediyesi Nisan ayı başlarında açtığı asfalt sezonunda çalışmalarına son hız devam ediyor

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Çankaya Belediyesi Nisan ayı başlarında açtığı asfalt sezonunda çalışmalarına son hız devam ediyor
Çankaya Belediyesi hızlı bir giriş yaptığı asfalt sezonunda her mahallenin ihtiyacına göre tam kaplama, onarım, yama ve freze çalışmalarına başladı.

Çankaya Belediyesi Nisan ayı başlarında açtığı asfalt sezonunda çalışmalarını ara vermeden sürdürürken tek tek mahallelerin ihtiyacına uygun tam kaplama, onarım, yama ve freze çalışmalarına da koordineli biçimde devam ediyor.

Her sene bir önceki yıla göre asfalt rakamlarını artıran ve sene başlarında hedeflediği asfalt rakamlarını aşarak rekor kıran Çankaya Belediyesi 2014 yılında 71 bin 682 ton, 2015 yılında 189 bin 709 ton, 2016 yılında 213 bin 726 ton ve 2017 yılında ise 163 bin 870 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Asfalt sezonuna Naci Çakır Mahallesindeki çalışmalarla başlayan Çankaya Belediyesi Birlik, Huzur, Aşıkpaşa Mahallelerinde devam ederken Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in göreve geldiği günden bu yana Çankaya sokaklarına 638 bin 987 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. 

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