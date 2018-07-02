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Çankaya Belediyesi, Orhan Veli Kanık’ın adını yeni yapmakta olduğu bir parkına veriyor

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Çankaya Belediyesi, Orhan Veli Kanık’ın adını yeni yapmakta olduğu bir parkına veriyor
Toplumsal değerlerine sahip çıkmayı sürdüren Çankaya Belediyesi, şiirin büyük ustası Orhan Veli Kanık’ın adını yeni yapmakta olduğu bir parkına veriyor. Orhan Veli adı artık Çankaya’da da yaşayacak.

Çankaya Belediyesi siyaset, spor, bilim, sanat ve edebiyat alanlarında topluma değer katmış büyüklerin isimlerini yaşatmaya devam ediyor. Çankaya Belediyesinin parklarına ve sosyal tesislerine isimlerini verdiği birçok toplumsal değerin adı yeni nesillere aktarılıyor.

 

UNUTULMAZ ŞİİRLERİN ŞAİRİ

Belediye şimdi de edebiyatın büyük ustası Orhan Veli Kanık’ın adını ilçede yaşatma kararı aldı. 1914 yılında İstanbul’da doğan ve yine İstanbul’da 1950 yılında hayata gözlerini yuman Orhan Veli, 36 yıllık kısa yaşamında yazdığı onlarca şiirle Türk edebiyatına damgasını vurdu. “Anlatamıyorum”, “İstanbul’u Dinliyorum”, “Vatan İçin”, “Bedava”, “Açsam Rüzgara”, “Gün Olur” ve “Bekliyorum” gibi yıllardır dillere pelesenk olan ve müzik eseri olarak da kulaklarda yer eden unutulmaz şiirler Orhan Veli’nin şiirlerinden bazıları.

 

YAPIMI DEVAM EDİYOR

Orhan Veli Kanık Parkı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Alacaatlı Mahallesi 4820 Cadde ile 3346/1 Sokak ve 4807 Sokak arasında yapılan park, 11 bin 596 metrekare alana sahip olacak. Yeşil dokusu, çocuk oyun alanı, yürüyüş ve koşu yolları ile bölgenin yeni yaşam alanı olacak olan Orhan Veli Kanık Parkı, çalışmaların tamamlanmasının ardından Ekim ayında halkın hizmetine sunulacak.  

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