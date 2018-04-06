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Çankaya Belediyesi, “Otizme Mavi Işık Yak” pankartını belediye binasına astı

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Çankaya Belediyesi, “Otizme Mavi Işık Yak” pankartını belediye binasına astı
Çankaya Belediyesi, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” etkinlikleri kapsamında otistik bireylerin el izlerinden oluşan “Otizme Mavi Işık Yak” pankartını belediye binasına astı.

Çankaya Belediyesi, hava muhalefeti nedeniyle ertelenmesinin ardından bugün gerçekleştirdiği “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” kapsamında, otizmli bireylerle birlikte etkinlik düzenledi.

İlgi Otizm, Ç’engel Cafe, Ç’engel Atölye, Beyaz Koza, Otizm Vakfı, Zihinsel Özürlüler Federasyonu, Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği üyelerinin yanı sıra vatandaşların da katıldığı etkinlikte, “Otizme Mavi Işık Yak” pankartı hazırlandı. Belediye hizmet binası önünde, beyaz kumaş üzerine, otizmin simgesi olan mavi boyalı el baskısıyla yapılan pankart, etkinlik sonunda belediye binasına asıldı.

Mavi renkli balonların da uçurulduğu etkinlik, otizm hakkında bilgilendirici el ilanlarının dağıtılmasıyla sona erdi.

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