Çankaya Belediyesi planlı ve sağlıklı yapılaşma gereği sınırları içerisindeki gecekonduları yıkmaya devam ediyor

Çankaya Belediyesi hızlı kentleşme, altyapı ve plansız yapılaşma nedeniyle büyük kentlerin en büyük sorunu haline gelen gecekonduları yıkmaya devam ediyor.

Tehlike arz eden, terk edilerek işgallere açık hale gelen ve harap halde bulunan gecekonduların tespiti, değerlendirilmesi ve yıkılmasına ilişkin komisyon kuran Çankaya Belediyesi, Ocak ayı başından bugüne kadar 384 gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi.

Görüntü kirliliğine neden olan ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu gecekonduları, İmar Kanununu uyarınca yıkım işlemine alan belediye, komisyon raporları doğrultusunda 2015 yılında 199 gecekondu, 2016 yılında 772 gecekondu ve 2017 yılında ise 773 gecekonduyu yıkarak planlı kentleşmeye önayak oldu. Yıkılan yapıların içerisinde vatandaşın kendi yıktığı gecekondular da bulunuyor.

Plansız kentleşmenin yoğun olarak yaşandığı Mustafa Kemal, İşçi Blokları, Öveçler, Mimar Sinan, Zafertepe, 50. Yıl Mahallelerinde gecekondu yıkımına ağırlık veren Belediye, gecekondu yıkımları öncesinde yasal süreci işletmeyi ihmal etmiyor. Resmi kurumlarla işbirliği halinde hareket eden Çankaya Belediyesi; Başbakanlığın 2016-2018 Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı kapsamında metruk ve harap yapıların yıkılmasının sağlanması için Ankara Valiliği, Çankaya Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ile koordineli biçimde çalışmalarını sürdürüyor.