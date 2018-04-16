Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Birliğinin Bağımlılıkla Mücadele Yerel Yönetimlerin Rolü kapsamında “Madde Bağımlılığı Aile Eğitimleri” düzenliyor

Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliğinin Bağımlılıkla Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü Programı kapsamında “Madde Bağımlılığı Aile Eğitimleri” düzenliyor. İlki Bayraktar Çankaya Evinde gerçekleşen eğitimler diğer Çankaya Evlerinde de verilecek.

İlki Bayraktar Çankaya Evi nde gerçekleşen eğitimler diğer Çankaya Evlerinde de verilecek.

Günümüzde gençler arasında alkol madde kullanımı giderek artmakta ve gençler için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesinde anne babalara önemli bir rol düştüğü bilinciyle eğitimler veren Çankaya Belediyesi , ebeveynlerin madde bağımlılığı konusunda bilinçlenmesini sağlıyor. Sosyal Hizmet Uzmanı Ozan Yıldız tarafından verilen eğitimler interaktif bir şekilde gerçekleşiyor.

Madde kullanımına ilişkin risk etmenleri ve koruyucu etmenler olduğunu aktaran Yıldız, “Anne baba tutumu risk etmenlerinin azalması, koruyucu etmenlerin ise kuvvetlenmesinde etkili olabilir. Anne baba eğitiminde amaç, anne ve babaların daha bilinçli bir şekilde çocuklarına yaklaşmasını sağlamak, alkol, madde kullanımına ilişkin koruyucu önlemleri bilgili bir şekilde geliştirmektir” dedi.