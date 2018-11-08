Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ekim ayı içerisinde 128 hayvanı yeni yuvasına kavuşturdu

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ekim ayı içerisinde bin 243 hayvana tedavi işlemi uyguladı, 128 hayvanı ise yeni yuvasına kavuşturdu.

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Çankaya Belediyesi, 262 hayvanı kısırlaştırdı. Sokak hayvanlarının popülasyonunu dengelemek için kısırlaştırma programına ağırlık veren veterinerler, sokak hayvanlarının sağlıklı bir yaşam sürmesi için karma, bronchin, kuduz, mantar aşılarını da yaptı. 325 kuduz aşısı olmak üzere toplam 428 aşılama gerçekleşti.

Yasa gereği sokak hayvanlarının gerekli sağlık taraması ve kısırlaştırma işlemini yaptıktan sonra bölgelerine bırakmaları gerektiğini belirten yetkililer bu süre zarfında sahiplendirme çalışmalarına da önem veriyor. Bir ay içerisinde 128 sokak hayvanının sahiplenildiğini belirten yetkililer barınaktan sahiplenilen sokak hayvanlarının ömür boyu aşılarının ücretsiz olarak Çankaya Belediyesi tarafından yapıldığı bilgisini de paylaştı.