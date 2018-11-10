Çankaya Belediyesi sayısı 27’ye ulaşan Çankaya Evleri ile çocuklara ve gençlere sunduğu birbirinden farklı etkinlik imkanıyla sesleniyor

Gençler için “Kampüs Mahallede”, çocuklar için ise “Çocuk Kulüpleri” adıyla yürütülen çalışmalara bu yıl 3 bin 500’e yakın kişi katıldı.

Gençlerin bir arada eğitim görmesini amaçlayan Kampüs Mahallede, 100. Yıl, Cebeci, Maltepe, Beysukent, Sokullu, Esat Çankaya Evlerinde ve Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde uygulanıyor. Sinemadan müziğe, spordan dansa, resimden edebiyata gençler için düzenlenen kurslara ilgiden memnun olan yetkililer, 18-29 yaş arası gençlerin bir arada olduğunu belirtti. Kampüs Mahallede uygulamasından bini aşkın genç faydalanıyor.

Çankaya Belediyesinin Çocuk Kulüpleri çalışması ise çocuklara eğitim süreçlerinde destek oluyor. Okul eğitimi sonrası Türkçe, İngilizce, matematik ve fen derslerine takviye niteliğindeki dersler Bademlidere, Cebeci, Sokullu, Mürsel Uluç ve Karapınar Çankaya Evlerinde veriliyor. Çocuklar eğitmenlerle birlikte ödevlerini tamamlama, test çözme gibi çalışmalarda bulunuyor. Çankaya Evlerindeki eğitimler şu şekilde gerçekleşiyor: Bademlidere Pazartesi-Perşembe, Karapınar Salı-Perşembe, Cebeci Cumartesi-Pazar, Mürsel Uluç Cumartesi, Sokullu ise Pazar günleri.

2500 ÇOCUK ÇANKAYA EVLERİNDE YETENEĞİNİ KEŞFEDİYOR

Aynı zamanda çocuklar için resim, gitar, bağlama, ritim, satranç, yoga gibi kurslara da katılabilen çocuklar, ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda da kendilerini geliştirme şansına sahip. Çocuk Kulübü etkinlikleri ve diğer kurslardan faydalanan çocukların sayısı ise 2 bin 500’e yakın.

Çocuklar ve gençler için yapılan çalışmalara önem verdiklerini ve bu alandaki çalışmaları genişleterek sürdüreceklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Biz en çok çocukların belediyesiyiz. Bugün onlara yapacağımız yatırım yarınlarımıza yatırımdır. Gençlerimizin üniversite eğitimlerinin yanı sıra kendilerini geliştirme konusunda Çankaya Evlerimizde ücretsiz yabancı dil, resim, müzik, spor, dans ve edebiyat kursları düzenliyoruz. Çankaya Evlerimizin kapıları herkese açık, gençlerimizin buralardan diledikleri gibi yararlanabilirler” ifadelerinde bulundu.