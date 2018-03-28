Çankaya Belediyesi Sokullu Çankaya Evi’nde okuma yazma kurslarına katılan kursiyerler mezun oldu

Çankaya Belediyesinin Sokullu Çankaya Evinde okuma yazma kurslarına katılan kursiyerler mezun oldu.

Tüm kursiyerlerin kadın olduğu programın mezuniyet törenine Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya ve Çankaya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Namık Kemal Yıldız katıldı. Çocuk yaşlarda eğitim alamamış yıllarca okuma yazmanın eksikliğini hisseden kadın lar azmederek okuma yazma yı öğrenmenin mutluluğunu aileleri ve tüm katılımcılarla kutladı.

Yaş ortalaması 60 olan kadın kursiyerler okudukları şiirlerle, ağıtlarla, deyişlerle ve söyledikleri türkülerle katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı. Törene Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen adına katılan Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, “Torunlarıyla birlikte Çankaya Evine gelerek okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlarımızın başarılarına tanık olmak belediyeciliğin en güzel yanı” dedi. Çankaya Evlerinde bu dönem toplam 362 kişinin okuma yazma kursu na katıldığını belirten Kaya, Çankaya Evleri nde kursiyer sayısının 5 binden 20 bine çıktığını dile getirdi.