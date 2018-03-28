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Çankaya Belediyesi Sokullu Çankaya Evi’nde okuma yazma kurslarına katılan kursiyerler mezun oldu

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Çankaya Belediyesi Sokullu Çankaya Evi’nde okuma yazma kurslarına katılan kursiyerler mezun oldu
Çankaya Belediyesinin Sokullu Çankaya Evinde okuma yazma kurslarına katılan kursiyerler mezun oldu.

Tüm kursiyerlerin kadın olduğu programın mezuniyet törenine Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya ve Çankaya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Namık Kemal Yıldız katıldı. Çocuk yaşlarda eğitim alamamış yıllarca okuma yazmanın eksikliğini hisseden kadınlar azmederek okuma yazmayı öğrenmenin mutluluğunu aileleri ve tüm katılımcılarla kutladı.

Yaş ortalaması 60 olan kadın kursiyerler okudukları şiirlerle, ağıtlarla, deyişlerle ve söyledikleri türkülerle katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı. Törene Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen adına katılan Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, “Torunlarıyla birlikte Çankaya Evine gelerek okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlarımızın başarılarına tanık olmak belediyeciliğin en güzel yanı” dedi. Çankaya Evlerinde bu dönem toplam 362 kişinin okuma yazma kursuna katıldığını belirten Kaya, Çankaya Evlerinde kursiyer sayısının 5 binden 20 bine çıktığını dile getirdi.

Çankaya Halk Eğitim Merkezi Başkanı Namık Kemal Yıldız da, kursiyerleri tebrik ederek, “Hiçbir şey için geç kalınmış olmadığının en güzel göstergesi sizlersiniz” dedi. Yıldız Halk Eğitim Merkezi’nin Çankaya Belediyesi ile uyum içerisinde çalıştığını belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.  

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