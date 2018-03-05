Çankaya Belediyesi tarafından 14 yıldır devam eden okuma yazma seferberliğinden son 4 yılda 711 kişi faydalandı

Belirli nedenlerle ilkokul eğitimi alamayarak okuma yazma öğrenemeyen Çankayalılara, Çankaya Evlerinde eğitimler ücretsiz olarak veriliyor.

Çankaya Belediyesi nin 7’den 70’e her kesimin eğitimi için çabaları Çankaya Evleri nde de karşılığını buluyor. Yaklaşık 14 yıldır okuma yazma eğitimlerine devam eden Çankaya Evleri son 4 yılda 711 kişiye hizmet verdi. Çankaya Evlerinde düzenlenen okuma yazma kursları Çankaya Halk Eğitim Merkezi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

24 farklı Çankaya Evinde verilen eğitimlerde okuma yazma kurslarının yaş ortalaması 60 iken katılımcıların çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Bir dönem boyunca eğitimlerine devam eden kursiyerler, başarıyla tamamladıkları eğitimlerinin ardından okuma yazma belgesine de sahip oluyor.

TÜRKÇE EĞİTİMİN ADRESİ

Farklı gerekçelerle Türkiye’ye gelerek Ankara’da yaşayan yabancı uyruklular ise Çankaya Evlerinde ücretsiz verilen Türkçe eğitimlere katılarak yaşamlarını kolaylaştırıyor. Bu yıl 186 kişi okuma yazma kursuna 146 kişi ise Türkçe kursuna katıldı. Yaş aralığı 20-50 arası olan kursiyerler, gerek yaşamlarını kolaylaştırmak gerekse eğitimlerine devam etmek adına verilen ücretsiz Türkçe eğitiminin önemli olduğunu belirtiyor.