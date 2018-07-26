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Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen nostalji tadındaki Açık Hava Sinema Günleri yoğun ilgi görüyor

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Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen nostalji tadındaki Açık Hava Sinema Günleri yoğun ilgi görüyor
Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen nostalji tadındaki Açık Hava Sinema Günleri 34 bin kişinin izlediği “Aile Arasında” filminin ardından şimdi de “Olanlar Oldu” filmiyle devam ediyor.

Çankaya Belediyesinin Çankayalılara açık havada nostalji keyfi yaşattığı, Sinema Günlerinin ikinci etabı yine bir komedi filmi olan “Olanlar Oldu” ile devam ediyor. Yönetmenliğini Hakan Algül, senaristliğini ve başrolünü Ata Demirer’in üstlendiği film, Çankaya’nın 20 noktasında gösterilecek. Olanlar Oldu, Ege’nin kıyı kasabasında mütevazı teknesiyle geçimini sağlayan Zafer’in İstanbul’dan gelen dizi oyuncusuna aşık olma serüvenini anlatmaktadır. Eleştirmenler komedi türündeki filmi, “En iyi Ata Demirer filmi” olarak değerlendiriyor. 

Dikmen Ahmed Arif Parkı ile Çayyolu Atapark’ta kurulan dev ekranlardan filmi izleyen Çankayalılar keyifli dakikalar yaşadı. Çankaya Belediyesinin dağıttığı patlamış mısırlar eşliğinde komedi filmlerini izleyen Çankayalılar, geceni serinliğinde güzel bir yaz akşamı geçirdiler. İlk gün yaklaşık 2 bin vatandaş filmi izledi. 

Çankaya Belediyesi’nin “Aile Arasında” filmi ile ilk etapta 34 bin kişiye ulaşan nostalji tadındaki Açık Hava Sinema Günleri, Olanlar Oldu filmiyle birlikte Ankara’da yaz akşamlarına daha da renk katacak. Hava muhalefeti nedeniyle 2 gösterimi ertelenen ve Türközü’nde de gösterilmesi planlanan Aile Arasında filmi, 4-8-10 Ağustos tarihlerinde beyaz perdeye yansıyacak. 

ATA DEMİRER’İN EN İYİ FİLMİ 

Olanlar Oldu Filmi Gösterim Günleri 

26 Temmuz 2018, Esat Pazar Yeri, 100. Yıl Pazar Yeri

27 Temmuz 2018, İnönü Parkı, Aşıkpaşa Pazar Yeri

28 Temmuz 2018, Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Anıtpark Konser Alanı

29 Temmuz 2018, Uğur Mumcu Parkı, Mürsel Uluç Pazar Yeri

31 Temmuz 2018, Cebeci Camii Önü, Ayrancı Pazar Yeri

1 Ağustos 2018, Dikmen-Keklik Pazar Yeri, Kırkkonaklar Pazar Yeri

2 Ağustos 2018, Huzur Pazar Yeri, Naci Çakır Pazar Yeri

3 Ağustos 2018, Yaşamkent Spor Tesisi, Karapınar Çankaya Evi Yanı

4 Ağustos 2018, Sancak Mahallesi Muhtarlık Yanı

11 Ağustos 2018, Metin Oktay Ortaokulu Yanı (Türközü) 

Aile Arasında Filmi Gösterim Günleri (Ertelenen Program) 

4 Ağustos 2018, Metin Oktay Ortaokulu Yanı (Türközü)

8 Ağustos 2018, TESK Oteli Yanı

10 Ağustos 2018, Dikmen Keklik Pazar Yeri

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