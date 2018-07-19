  • BIST 92.875
  • Altın 189,013
  • Dolar 4,8279
  • Euro 5,6037
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C

Çankaya Belediyesi tatile gidemeyip, sıcak yaz günlerini Ankara’da geçirenler için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor

»
Çankaya Belediyesi tatile gidemeyip, sıcak yaz günlerini Ankara’da geçirenler için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor
Çankaya Belediyesi tatile gidemeyip, sıcak yaz günlerini Ankara’da geçirenler için açık hava sinema keyfi, kültür gezileri, yaz spor okulu gibi farklı etkinlikler düzenliyor. Farklı yaş gruplarını kapsayan etkinlikler sıcak yaz günlerine renk katıyor.

Geleneksel hale gelen Yaz Spor Okulları ile yaz tatilini Ankara’da geçiren 7-14 yaş aralığında çocuklar için futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, aikido, karate, satranç gibi farklı branşlarda eğitim imkanı sunan Çankaya Belediyesi, bu yıl bin 521 çocuğa eğitici ve eğlenceli bir tatil imkanı sundu. Uzman eğiticiler gözetiminde ders alan çocuklar, 27 Temmuz’a kadar arkadaşlarıyla keyifli saatler geçirmeye devam edecek.

11 Temmuz’da başlayan ve 4 Ağustos’a kadar devam edecek Açık Hava Sinema Günleri ise her akşam farklı iki mahallede yaklaşık 2 bin Ankaralıya sinema keyfi yaşatıyor. 2017 yılı yapımı iki farklı komedi filmi “Aile Arasında” ve “Olanlar Oldu” nun perdeye yansıdığı sinema günlerinde Çankaya Belediyesi misafirlerine mısır da ikram ediyor.

Çankaya Belediyesinin geleneksel hale getirdiği bir diğer etkinlik olan Kültür Gezileri ise bu sene farklı rotalarla Çankayalıları tarih ve doğa ile buluşturmaya devam ediyor. Mayıs ayında başlayan ve yaz dönemi yoğun bir programla devam eden gezilerde öncelik daha önce Ankara dışına çıkmamış vatandaşlara veriliyor. Bademlidere, Cebeci, Dikmen, Karapınar, Mimarsinan, Mürsel Uluç, Sokullu, Umut, Bayraktar Çankaya Evlerinde alınan kayıtların yanı sıra Çankaya’nın ihtiyaç sahibi vatandaşlar için uygulamaya koyduğu Halk Kart projesinden ve yine üniversite öğrencilerine yönelik burs programı Çankaya’nın Filizleri projesinden faydalananların da katıldığı gezi programlarına dernekler de başvurabiliyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi kreşleri İngilizce'ye ilave olarak İspanyolca dersleri de verecek16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:36
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldiği yemekte katılımcılara hitap etti15 Temmuz 2018 Pazar 20:31
  • Çankaya Belediyesi ilçede bulunan parkları yazlık çiçeklerle donattı14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:29
  • Çankaya Belediyesinin çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor13 Temmuz 2018 Cuma 12:25
  • Çankaya Belediyesi Temizlik İşçilerinin oluşturduğu çöpten çıkan kütüphane 20 bin kitaba ulaştı13 Temmuz 2018 Cuma 11:13
  • Çankaya Belediyesi yeni parklarının yapımına aralıksız devam ediyor12 Temmuz 2018 Perşembe 11:08
  • Çankaya Belediyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile işbirliği protokolü imzaladı11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:47
  • Çankaya Belediyesi ilçede bulunan pazaryerlerindeki ölçü ve tartı aletlerinin denetim ve muayenelerini aralıksız sürdürüyor11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:45
  • Çankaya Belediyesinin başlattığı Avrupa modeli “Yeni Sistem Çöp Konteyneri” sistemi büyümeye devam ediyor10 Temmuz 2018 Salı 10:13
  • Çankaya Belediyesi’nin, “Kalpten Gelen Yolculuk” adıyla geçen yıl ilk kez düzenlediği kültür gezileri bu yıl farklı rotalarla devam ediyor10 Temmuz 2018 Salı 10:12
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim