Çankaya Belediyesi tatile gidemeyip, sıcak yaz günlerini Ankara’da geçirenler için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor

Çankaya Belediyesi tatile gidemeyip, sıcak yaz günlerini Ankara’da geçirenler için açık hava sinema keyfi, kültür gezileri, yaz spor okulu gibi farklı etkinlikler düzenliyor. Farklı yaş gruplarını kapsayan etkinlikler sıcak yaz günlerine renk katıyor.

Geleneksel hale gelen Yaz Spor Okulları ile yaz tatilini Ankara’da geçiren 7-14 yaş aralığında çocuklar için futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, aikido, karate, satranç gibi farklı branşlarda eğitim imkanı sunan Çankaya Belediyesi, bu yıl bin 521 çocuğa eğitici ve eğlenceli bir tatil imkanı sundu. Uzman eğiticiler gözetiminde ders alan çocuklar, 27 Temmuz’a kadar arkadaşlarıyla keyifli saatler geçirmeye devam edecek.

11 Temmuz’da başlayan ve 4 Ağustos’a kadar devam edecek Açık Hava Sinema Günleri ise her akşam farklı iki mahallede yaklaşık 2 bin Ankaralıya sinema keyfi yaşatıyor. 2017 yılı yapımı iki farklı komedi filmi “Aile Arasında” ve “Olanlar Oldu” nun perdeye yansıdığı sinema günlerinde Çankaya Belediyesi misafirlerine mısır da ikram ediyor.

Çankaya Belediyesinin geleneksel hale getirdiği bir diğer etkinlik olan Kültür Gezileri ise bu sene farklı rotalarla Çankayalıları tarih ve doğa ile buluşturmaya devam ediyor. Mayıs ayında başlayan ve yaz dönemi yoğun bir programla devam eden gezilerde öncelik daha önce Ankara dışına çıkmamış vatandaşlara veriliyor. Bademlidere, Cebeci, Dikmen, Karapınar, Mimarsinan, Mürsel Uluç, Sokullu, Umut, Bayraktar Çankaya Evlerinde alınan kayıtların yanı sıra Çankaya’nın ihtiyaç sahibi vatandaşlar için uygulamaya koyduğu Halk Kart projesinden ve yine üniversite öğrencilerine yönelik burs programı Çankaya’nın Filizleri projesinden faydalananların da katıldığı gezi programlarına dernekler de başvurabiliyor.