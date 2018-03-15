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Çankaya Belediyesi Temizlik İşçileri katı atık, hijyen, iş güvenliği ve işçi sağlığı güvenliği gibi konuları içeren eğitimlerinin ardından sertifika sahibi oldu

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Çankaya Belediyesi Temizlik İşçileri katı atık, hijyen, iş güvenliği ve işçi sağlığı güvenliği gibi konuları içeren eğitimlerinin ardından sertifika sahibi oldu
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Temizlik işçileri hem çevre sağlığı hem de kendi sağlıkları için önemli bir eğitim almış oldu.”

Çankaya Belediyesi Temizlik İşçileri, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi oldu. Temizlik ve çöp toplama hizmetlerini yerine getiren bin çalışan, 20-30 kişilik gruplar halinde aldığı eğitimle, atıkların toplanması, çevre temizliği, kent düzeni, atık gruplarının çevreye etkileri gibi konularda daha da donanımlı hale geldi. 

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karaağaç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında verilen eğitimle, iş güvenliği ve işçi sağlığının yanı sıra hijyen konuları da ele alındı.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, çöpe yaklaşımlarının çok daha bilinçli hale geldiğini belirterek, katı atık nedir, tıbbi atık nasıl taşınır, çöp kamyonu sıkıştırma ünitesi nasıl kullanılır gibi meslekleriyle ilgili pek çok konuya hakim olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ediyor.

 

“İKİ YAZILI İKİ UYGULAMALI SINAVI GEÇTİLER”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, temizlik işçilerinin hem çevre sağlığı hem de kendi sağlıkları için önemli bir eğitim aldığını belirterek, “48 saat teorik, 32 saat uygulama olmak üzere toplam 80 saat eğitim alan arkadaşlarım, sertifikalarını, iki yazılı iki de uygulamalı sınavı geçerek aldı” dedi.

İşçilerin, hijyenden tıbbi atığa kadar karşılaşabilecekleri zor durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrendiklerini belirten Taşdelen, “Katı atıkların sınıflandırılması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi eğitimleri alan işçiler, meslek hastalıkları, iş güvenliği mevzuatı konularında da bilgilendi” diye konuştu.

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