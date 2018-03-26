Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Parkı içinde faaliyet gösteren Çansera’da, yaz için üretilen çiçekler büyümeye başladı

Yazlık çiçek üretim çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, yaklaşık bir ay sonra çiçekleri parklara dikmeye başlayacak.

Kışlık ve yazlık çiçekleri ni kendi seralarında ve kendi işçileriyle en ekonomik şekilde üreten Çankaya Belediyesi, bu yaz parkları süsleyecek çiçekler için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şubat ayında başlayan çalışmalar ile tohum atma ve fideleme aşamalarını geçen çiçekler hızla büyüyor. Maviden kırmızıya, sarıdan mora ve beyaza kadar çeşitli renkleriyle aslanağzı, begonya, petunya, vapur dumanı, vinka, alisyum, ateş, kadife, saraypatı, yıldız, zinya ve bodrum papatyası gibi yazlık çiçekler Çankaya parklarını rengarenk bir görsel güzellikle donatacaklar.