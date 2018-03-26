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Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Parkı içinde faaliyet gösteren Çansera’da, yaz için üretilen çiçekler büyümeye başladı

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Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Parkı içinde faaliyet gösteren Çansera’da, yaz için üretilen çiçekler büyümeye başladı
Yazlık çiçek üretim çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, yaklaşık bir ay sonra çiçekleri parklara dikmeye başlayacak.

Kışlık ve yazlık çiçeklerini kendi seralarında ve kendi işçileriyle en ekonomik şekilde üreten Çankaya Belediyesi, bu yaz parkları süsleyecek çiçekler için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şubat ayında başlayan çalışmalar ile tohum atma ve fideleme aşamalarını geçen çiçekler hızla büyüyor. Maviden kırmızıya, sarıdan mora ve beyaza kadar çeşitli renkleriyle aslanağzı, begonya, petunya, vapur dumanı, vinka, alisyum, ateş, kadife, saraypatı, yıldız, zinya ve bodrum papatyası gibi yazlık çiçekler Çankaya parklarını rengarenk bir görsel güzellikle donatacaklar.

Yeni açtığı parklarla birlikte Ankara’nın en yeşil ilçesi olma özelliğini pekiştiren Çankaya, yeni inşa ettiği iki yeni serayla birlikte yıllık çiçek üretimini yaklaşık yüzde 35 oranında artırdı.    

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