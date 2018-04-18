Çankaya Belediyesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan’ı coşkuyla kutlayacak

Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosunun geleneksel 23 Nisan Konserinin yanı sıra “Çocuk Eller Dönüştürüyor” ve “D’Atelierli Çocuklar” sergisi ile 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda farklı etkinlikler düzenlenecek.

Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserine de hazır. Başkentte bin çocuğun katılımıyla gerçekleşen ve geleneksel hale gelen 1000 Çocuk Korosu, bu yıl da izleyicilere unutulmaz bir bayram coşkusu yaşatacak.

Ocak ayından bu yana 17 farklı okulda gerçekleşen çalışmalara bin 93 ortaokul öğrencisi katıldı. Çocuklar okullarında müzik öğretmenlerinin yanı sıra Çankaya Belediyesi müzisyenleriyle birlikte çalıştı. Aylardır çalışan koristler, 23 Nisan’da Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda hep bir ağızdan şarkılar söyleyecek. 1000 Çocuk Korosu bu yıl, Şef İbrahim Yazıcı ve Agora Gençlik Orkestrası ile birlikte sahne alacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş bir repertuarla izleyici karşısına çıkacak olan koro, “Gençlik Marşı”, “23 Nisan”, “İzmir Marşı”, “Atatürk Çocukları” gibi çeşitli marş ve şarkıları seslendirecek. Konser artık geleneksel hale gelen “Kara Sevda”, “Her Şey Güzel Olacak” ve “Senden Daha Güzel” parçalarıyla sona erecek.

98. YILINDA 23 NİSAN COŞKUSU

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 98. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ’nı şimdiden kutladığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çocukların seslerinin birlikteliğini, 23 Nisan gibi çok özel bir günde duymak başlı başına bir bayram nedeni oluyor. Tüm Çankayalıları, 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum” dedi.

YARINLARIMIZ İÇİN BULUŞACAĞIZ

Bu yıl 1000 Çocuk Korosunun şefliğini üstlenen piyanist ve orkestra şefi İbrahim Yazıcı ise duygularını şu şekilde aktardı: “Her şeyden önce çocukların bayramında onlarla birlikte olacağım için çok heyecanlıyım. Daha önce sırf çocuklardan oluşan böylesine bir koroyla birlikte hiç sahne almamıştım. Bu anlamlı bayramda onlarla birlikte olacağız şarkılarımızı yarınlarımızla birlikte güzel yarınlar için söyleyeceğiz. Eğer ki biz insanlar ölümsüz olmak istiyorsak bu ancak yarınlara güzel şeyler bırakarak olur, bizler 23 Nisan’da bunun için buluşacağız”.

SERGİ SALONLARI NİSAN AYINDA ÇOCUKLARIN

Çankaya Belediyesi 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’ni de çocuklara ayırdı. Çankaya Evlerinde çeşitli eğitimlere katılan çocukların, ünlü sanatçıların eserlerini geri dönüşüm malzemeleri ile yeniden yorumladıkları “Çocuk Eller Dönüştürüyor” adlı sergi 18-30 Nisan tarihleri arası Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde olacak. Çağdaş Sanatlar Merkezi ise 20-29 Nisan tarihlerinde “D’Atelierli Çocuklar Sergisi” ne ev sahipliği yapacak.