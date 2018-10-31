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Çankaya Belediyesi vatandaşların ortak kullanım alanlarını yeniliyor

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Çankaya Belediyesi vatandaşların ortak kullanım alanlarını yeniliyor
Çankaya Belediyesi vatandaşların ortak kullanım alanları olan okullar, muhtarlık binaları, taksi durakları ve ibadethanelerde gerçekleştirdiği yenileme ve iyileştirme çalışmaları ile mahallelerin çehresini değiştiriyor.

ÇANKAYA'DA YENİLENMEYEN OKUL KALMADI

Geleceğin teminatı çocukların iyi eğitim almaları için çaba gösteren Çankaya Belediyesi, yaptığı tespitler sonucu 218 okulu baştan aşağı yenileyerek eğitim kurumlarının eğitim-öğretim sezonuna sorunsuz girmelerini sağladı. Çankaya Belediyesi ayrıca okulların iç dış cephe tadilatının yanı sıra çevre düzenlemesini de eksiksiz tamamladı.

 

MUHTARLAR VE TAKSİCİLER RAHAT ETTİLER

İlçede yaşayan vatandaşların bir nevi sözcülüğünü yapan mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini belediyeye ulaşmasında öncülük eden muhtarların binalarını yenileyen Çankaya Belediyesi, ilçede bulunan 124 muhtarlık binasından 43 muhtarlık binasını yeniledi. Onarıma ihtiyaç duyulan 27 muhtarlık binasının da tadilatını yaparak muhtarlara teslim etti. Prefabrik yapılardan oluşan ve içerisinde oturma grupları, mutfak, tuvaletin bulunduğu binalar yenilenerek muhtarların kullanımına sunuldu. Aynı zamanda gece gündüz direksiyon sallayan taksici esnafını da düşünen Belediye, 80 taksi durağını ve 1 dolmuş durağını yeniledi.

 

İBADETHANELER HEM YENİLENİYOR HEM DE TEMİZLENİYOR

Vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda yapmaları için ibadethaneleri düzenli aralıklarla temizleyen Çankaya Belediyesi, 98 ibadethanenin tadilatını gerçekleştirerek yurttaşların güvenli bir şekilde ibadet yapmalarına olanak sağladı.

 

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