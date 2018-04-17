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Çankaya Belediyesi ve Ankara Giyim Sanayicileri Derneği işbirliği ile 400 kadına istihdam sağlayacak iş garantili giyim kursları başladı

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Çankaya Belediyesi ve Ankara Giyim Sanayicileri Derneği işbirliği ile 400 kadına istihdam sağlayacak iş garantili giyim kursları başladı
100. Yıl Çankaya Evi İş ve İstihdam Kursları Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Taşdelen ve Karakuş, geleceğin dikiş ustalarına başarılar diledi.

Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen, beraberindeki Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Canip Karakuş ve yönetim kurulu üyeleri ile 100. Yıl Çankaya Evi İş ve İstihdam Kursları Merkezi’ni ziyaret etti.

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) ile imzalanan protokol kapsamında 100. Yıl Çankaya Evi İş ve İstihdam Kursları Merkezi’nde hazırlanan giyim atölyesi ziyaretinde incelemelerde bulunan Taşdelen, kadın kursiyerlerle sohbet ederek geleceklerine yön verme kararlılıklarından dolayı tebrik etti. Kadınların üretim sürecine katılmalarına önem verdiğine vurgu yapan Taşdelen, “Kesim, dikiş ve son ütüye dek bir fabrika modeli olarak hazırlanan merkezde yetişecek kadın kursiyerlerimize iş olanağı sağlayacak olan bu projenin içerisinde yer almak bizi son derece mutlu etti. Mor Bayraklı ilk belediye olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamı konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

 

KALİFİYE ELEMANLARDAN DAR GELİRLİ AİLELERİN ÇOCUKLARINA PANTALON

Proje ile sektöre çok sayıda kalifiye eleman kazandırılacağını ifade eden AGSD Başkanı Canip Karakuş, üretim kalitesinin yükseltilmesinde önemli bir adım atmalarına destek olan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür etti.

100. Yıl Çankaya Evi İş ve İstihdam Kursları Merkezi’nde 336 saat sürecek kursların ardından 400 kursiyer tarafından üretilecek binlerce giysi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

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