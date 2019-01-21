Çankaya Belediyesi yatırım haritası

Çankaya Belediyesi, Başkan Alper Taşdelen’in göreve geldiği 2014 yılından bu yana hizmete açtığı tüm tesislerini gösteren “Yatırım Haritası”nı Çankayalıların erişimine sundu.

Çankaya Belediyesi, hizmete açtığı yatırımlarını harita üzerinde gösteren uygulamayı Çankayalıların erişimine sundu. Çankayalılar harita üzerinde diledikleri mahalleyi tıklayarak Çankaya Belediyesinin yatırımlarını tek tek görebilecek.

Başkentin en büyük nüfusuna sahip Çankaya’da, Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdiği son 5 yılda hizmete giren 125 eserin lokasyonunu Yatırım Haritası üzerinde erişime açtı. Hangi mahallede hangi yatırımların bulunduğu haritada Çankaya Evlerinden parklara, kültür merkezlerinden kreşlere birçok eser, yapı fotoğrafları ile birlikte sisteme eklendi. 14 Çankaya Evi, 7 kreş, 5 kültür merkezi, 6 pazaryeri, 6 baharevi, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, buz sporları salonu, sosyal tesis, teknoloji evi, kütüphane, sağlık merkezi gibi tesisler vatandaşın bilgisine sunuldu.

Son 5 yılda açtığı 71 parkla yeşil alan miktarını yaklaşık 600 bin metrekareye çıkaran Çankaya Belediyesi, hazırladığı erişim programında uydu görüntülerine de yer veriyor.

Çankaya Belediyesinin internet sayfasında yer alan yatırım haritasına;

https://cbs.cankaya.bel.tr/yatirim linkinden ulaşılabiliyor.