Çankaya Belediyesi, yaz ayında da 35 okulu yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirmek için kolları sıvadı

Çankaya Belediyesinin eğitime verdiği destek artarak sürüyor.

Çankaya Belediyesi vatandaşların ortak kullanım alanları olan okullar, taksi durakları, muhtarlık binaları ve ibadethanelerde başlattığı yenileme ve iyileştirme çalıştırmalarına hızla devam ediyor. Çocukların ve gençlerin daha iyi eğitim almalarını sağlamak için okul binalarında iç ve dış cephe yenileme çalışmalarına başlayan Çankaya Belediyesi, yeni eğitim dönemine hazır hale getireceği 35 okulda çalışmalara başladı.

Okulların iç ve dış cephe boyaması, çevre düzenlemesi, çatı onarımı ile zemin asfaltlama işlemlerini gerçekleştiren Çankaya Belediyesi öğrencilerin ve eğitmenlerin daha iyi ortamda eğitim yapabilmeleri için var güçleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

İlk etapta Gülen-Muharrem Pakoğlu Ortaokulu, Süleyman Uyar İlkokulu, Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi , Türkiye Noterler Birliği İlkokulu, Arjantin İlkokulu, Cebesoy İlkokulu, Köy Hizmetleri İlkokulu, Ankara Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi, Yasemin Karakaya Ortaokulu, Çankaya Halk Eğitim Merkezi, Türk Telekom Mehmet Kaplan Sosyal Bilimler Lisesi ile Çankaya Merkez Anaokulunda yenileme ve iyileştirme çalışmalarına başlayan Çankaya Belediyesi, Eylül ayında başlayacak eğitim öğretim dönemine tüm tadilatı yapılacak okulları hazır hale getirecek.