  • BIST 95.610
  • Altın 198,481
  • Dolar 5,0820
  • Euro 5,8779
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 34 °C

Çankaya Belediyesi, yaz ayında da 35 okulu yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirmek için kolları sıvadı

»
Çankaya Belediyesi, yaz ayında da 35 okulu yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirmek için kolları sıvadı
Çankaya Belediyesinin eğitime verdiği destek artarak sürüyor.

Çankaya Belediyesi vatandaşların ortak kullanım alanları olan okullar, taksi durakları, muhtarlık binaları ve ibadethanelerde başlattığı yenileme ve iyileştirme çalıştırmalarına hızla devam ediyor. Çocukların ve gençlerin daha iyi eğitim almalarını sağlamak için okul binalarında iç ve dış cephe yenileme çalışmalarına başlayan Çankaya Belediyesi, yeni eğitim dönemine hazır hale getireceği 35 okulda çalışmalara başladı.

 

Okulların iç ve dış cephe boyaması, çevre düzenlemesi, çatı onarımı ile zemin asfaltlama işlemlerini gerçekleştiren Çankaya Belediyesi öğrencilerin ve eğitmenlerin daha iyi ortamda eğitim yapabilmeleri için var güçleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

 

İlk etapta Gülen-Muharrem Pakoğlu Ortaokulu, Süleyman Uyar İlkokulu, Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi , Türkiye Noterler Birliği İlkokulu, Arjantin İlkokulu, Cebesoy İlkokulu, Köy Hizmetleri İlkokulu, Ankara Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi, Yasemin Karakaya Ortaokulu, Çankaya Halk Eğitim Merkezi, Türk Telekom Mehmet Kaplan Sosyal Bilimler Lisesi ile Çankaya Merkez Anaokulunda yenileme ve iyileştirme çalışmalarına başlayan Çankaya Belediyesi, Eylül ayında başlayacak eğitim öğretim dönemine tüm tadilatı yapılacak okulları hazır hale getirecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi ekipleri bayram temizliğine erken başladı01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:13
  • Çankaya Belediyesi İlaçlama Ekipleri köylerde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi31 Temmuz 2018 Salı 11:46
  • Çankaya Yıldız bölgesi yeni tesisleriyle göz dolduruyor31 Temmuz 2018 Salı 11:44
  • Çankaya Belediyesi’nin açık hava sinema etkinliği, sürpriz bir evlilik teklifine şahit oldu30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:49
  • Çankaya Belediyesi, Kars’tan Edirne’ye, Siirt’ten Çorum’a birçok kente 20 bini aşkın kitap gönderdi30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:47
  • “Çankaya’nın Filizleri” projesine su olmak ister misiniz?27 Temmuz 2018 Cuma 11:50
  • Braille Alfabesi Kursu, Bayraktar Çankaya Evi’nde başladı27 Temmuz 2018 Cuma 11:48
  • Çankaya Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesinden devredilen caddelerde de asfalt ve kaldırım çalışmalarına başladı26 Temmuz 2018 Perşembe 11:57
  • Vergi borcu yapılandırmanın son gün 31 Temmuz25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:43
  • Çankaya Belediyesi, 15 bin aileye gıda paketi dağıtacak25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:41
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim