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Çankaya Belediyesi, yaz tatilinde de 35 okulun fiziki ihtiyaçlarını giderecek

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Çankaya Belediyesi, yaz tatilinde de 35 okulun fiziki ihtiyaçlarını giderecek
Çankaya Belediyesi, eğitime verdiği desteği sürdürüyor. Bugüne kadar Çankaya genelinde 181 devlet okulunda kapsamlı tadilat yapan Belediye, bu yaz tatilinde de 35 okulun fiziki ihtiyaçlarını giderecek.

Çankaya ilçesinde 2014 yılından bu yana ibadethane, muhtarlık, taksi durağı ve karakollara tadilat desteği veren Çankaya Belediyesi, tadilatını gerçekleştirdiği 181 okulun 35’inde bu yaz da çalışma yapacak. Okulların iç ve dış cephe boya ile zemin ihtiyaçlarını giderecek Belediye, kapı ve tuvaletlerin de bakım-onarım ve yenilemesini tamamlayacak. Belediye bu yıl ayrıca okullarda Atatürk köşesi de oluşturacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in göreve geldiği 2014 yılından bu yana okullarda iç- dış boya, çatı onarımı, zemin asfaltlanması, tuvalet yenilemesi, bahçe duvarı gibi düzenlemeleri yapan Çankaya Belediyesi ekipleri, ağaç dikimi, bank, çöp kovası, basketbol potası yerleştirme ve zemin düzenlemesi gibi çalışmalarla da öğrencilerin iyi bir ortamda eğitim almasını sağladı. Okulların spor saha zemin ve bahçe duvarlarını da boyayan, oyun çizgilerini çizerek bahçe duvarlarına şablon şekiller çizen ekipler, öğrencilerin renkli bir okul ortamında eğitim almalarına ön ayak oldu.

“OKULLAR HER AÇIDAN EKSİKSİZ OLMALI”

Çocukların sağlıklı ve iyi bir ortamda eğitim alabilmesi için okul tadilatlarına önem verdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yaz tatili bitene kadar çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti. Okulların fiziki şartlarını iyileştirmek için 4,5 yıldır kapsamlı tadilat, bakım ve onarım çalışmaları yaptıklarını da sözlerine ekleyen Taşdelen, “Bugüne kadar 181 okulda tadilat, onarım ve ihtiyaçlarını giderme konusunda çalıştık. Bu yıl da bu okullarımızın 35’inde daha çalışma yapacağız. Okul yöneticileri ile birlikte hareket ederek eksikleri tespit ediyoruz. En acil olanları öncelik alarak, mümkün olduğunca yaz tatili döneminde çalışma yapıyor, okullarımızı yeni döneme hazırlıyoruz. Çocuklarımız geleceğimiz, eğitim aldıkları okullarının her açıdan eksiksiz olmasını da çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

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