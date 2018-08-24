Çankaya Evleri’nden kreşlere, sanat merkezlerinden parklara kadar pek çok eseri vatandaşların hizmetine sunan Çankaya Belediyesi, yeni açılışlar yapmaya hazır.

Çankaya Evleri’nden kreşlere, sanat merkezlerinden parklara kadar pek çok eseri vatandaşların hizmetine sunan Çankaya Belediyesi, Eylül ayı itibariyle yeni açılışlar ve temel atmalar gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Çankayalılara, 1 Eylül’de Yıldızevler Mahallesi’nde Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’ni açarak, bin kişilik düğün salonu, 400 kişilik nikah salonu, Çankaya Evi ve kütüphane kazandıracak Belediye, Öveçler’de bulunan Huzur Pazaryeri’ni pazaryeri ve kent meydanına dönüştürdüğü haliyle 16 Eylül’de açacak. Açılışta, ünlü pop sanatçısı Koray Avcı konser verecek.

BUZ PATENİ SALONU

Eylül ayı boyunca, Erdal İnönü Yüzme Havuzu, Bülent Ecevit Buz Pisti’nin yanı sıra, Ali Kızıltuğ, Beytepe, Ozancan Akkuş, Ahmet Çavuş ve Duygu Parklarını da açacak Çankaya Belediyesi, Ekim ayına Karapınar Yüzme Havuzu’nun temelini atarak girecek.

SELDA BAĞCAN KONSERİ

13 Ekim’de usta sanatçı Selda Bağcan konseriyle açılacak, Mürsel Uluç Pazaryerini Münir Özkul, Orhan Veli, Reyhan Şar, Adalet, Okyanus ve Deniz, Nenehatun, Gabriel Marcia Marquez ve Ukrayna parklarının açılışı izleyecek.

Öğrencilerin solfej, şan, enstrüman eğitimi alabileceği Müzik Okulu’nun yanı sıra, meslek edindirme ve hobi eğitimlerinin verileceği Oran Çankaya Evi’ni açacak olan Çankaya Belediyesi, Öveçler’de de yeni bir Çankaya Evi’nin temelini atacak.

YÜZME HAVUZU

Çankayalılara spor yapabilmenin yanı sıra sosyal bir alan olarak da hizmet verecek yarı olimpik ölçülerde inşa edilen Çiğdem Yüzme Havuzu’nun açılmasıyla, 25 metre uzunluğunda 6 kulvarlı kapalı yüzme havuzunun yanı sıra 25 metrekare rehabilite eğlence havuzu da hizmete girecek. Yoga, aerobik, step ve pilates alanlarına da sahip olacak tesis, günün stresini atmak ve spor yapmak isteyen Çankayalı vatandaşların ikinci adresi olacak.