  • BIST 90.186
  • Altın 232,652
  • Dolar 6,1028
  • Euro 6,9689
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 31 °C

Çankaya Belediyesi, yeni açılışlar yapmaya hazır

»
Çankaya Belediyesi, yeni açılışlar yapmaya hazır
Çankaya Evleri’nden kreşlere, sanat merkezlerinden parklara kadar pek çok eseri vatandaşların hizmetine sunan Çankaya Belediyesi, yeni açılışlar yapmaya hazır.

Çankaya Evleri’nden kreşlere, sanat merkezlerinden parklara kadar pek çok eseri vatandaşların hizmetine sunan Çankaya Belediyesi, Eylül ayı itibariyle yeni açılışlar ve temel atmalar gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Çankayalılara, 1 Eylül’de Yıldızevler Mahallesi’nde Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’ni açarak, bin kişilik düğün salonu, 400 kişilik nikah salonu, Çankaya Evi ve kütüphane kazandıracak Belediye, Öveçler’de bulunan Huzur Pazaryeri’ni pazaryeri ve kent meydanına dönüştürdüğü haliyle 16 Eylül’de açacak. Açılışta, ünlü pop sanatçısı Koray Avcı konser verecek.

 

BUZ PATENİ SALONU

Eylül ayı boyunca, Erdal İnönü Yüzme Havuzu, Bülent Ecevit Buz Pisti’nin yanı sıra, Ali Kızıltuğ, Beytepe, Ozancan Akkuş, Ahmet Çavuş ve Duygu Parklarını da açacak Çankaya Belediyesi, Ekim ayına Karapınar Yüzme Havuzu’nun temelini atarak girecek.

 

SELDA BAĞCAN KONSERİ

13 Ekim’de usta sanatçı Selda Bağcan konseriyle açılacak, Mürsel Uluç Pazaryerini Münir Özkul, Orhan Veli, Reyhan Şar, Adalet, Okyanus ve Deniz, Nenehatun, Gabriel Marcia Marquez ve Ukrayna parklarının açılışı izleyecek.

Öğrencilerin solfej, şan, enstrüman eğitimi alabileceği Müzik Okulu’nun yanı sıra, meslek edindirme ve hobi eğitimlerinin verileceği Oran Çankaya Evi’ni açacak olan Çankaya Belediyesi, Öveçler’de de yeni bir Çankaya Evi’nin temelini atacak.

 

YÜZME HAVUZU

Çankayalılara spor yapabilmenin yanı sıra sosyal bir alan olarak da hizmet verecek yarı olimpik ölçülerde inşa edilen Çiğdem Yüzme Havuzu’nun açılmasıyla, 25 metre uzunluğunda 6 kulvarlı kapalı yüzme havuzunun yanı sıra 25 metrekare rehabilite eğlence havuzu da hizmete girecek. Yoga, aerobik, step ve pilates alanlarına da sahip olacak tesis, günün stresini atmak ve spor yapmak isteyen Çankayalı vatandaşların ikinci adresi olacak.  

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Halk Sağlığı Merkezi 8 bin 126 vatandaşa hizmet verdi15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:24
  • Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 2018 yılının ilk 7 ayında bin 103 sokak hayvanını sahiplendirdi15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:42
  • Bülent Ecevit Buz Pateni Pisti14 Ağustos 2018 Salı 11:33
  • Çankaya Belediyesi planlı ve sağlıklı yapılaşma gereği sınırları içerisindeki gecekonduları yıkmaya devam ediyor13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:44
  • Çankaya Belediyesi Evde Temizlik Hizmetinden 2018 yılı başından bu yana 445 hane yararlandı13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:42
  • Çankaya Belediyesi, 2018 yılının ilk 7 ayında 1142 sokak hayvanının kısırlaştırılmasını sağladı12 Ağustos 2018 Pazar 12:02
  • Çocuk Teknoloji Evi’nin Yaz Kampında, Robotik Eğitim veriliyor12 Ağustos 2018 Pazar 11:55
  • Çankaya Belediyesi Kurtuluş Savaşı kahramanı Ahmet Çavuş’un adını yeni bir parkına verdi10 Ağustos 2018 Cuma 10:47
  • Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki denetimlerini sürdürüyor10 Ağustos 2018 Cuma 10:45
  • Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi'nde ilk hasat09 Ağustos 2018 Perşembe 10:26
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim