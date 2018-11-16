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Çankaya Belediyesi yeni doğum yapan annelere Hoş Geldin Bebek Seti armağan ediyor

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Çankaya Belediyesi yeni doğum yapan annelere Hoş Geldin Bebek Seti armağan ediyor
Yeni bebeği olan aileleri ziyaret ederek “Hoş Geldin Bebek Seti” armağan eden Çankaya Belediyesi sağlık ekipleri, anne ve babayı da çocuk bakımıyla ilgili bilgilendiriyor

Çankaya Belediyesinin 2015 yılında hayata geçirdiği “Hoş Geldin Bebek” projesi sürüyor. Çankaya’da ikamet eden ve yeni bebek sahibi aileleri ziyaret eden Belediye sağlık ekipleri, aileleri çocuk bakımıyla ilgili bilgilendirmesinin yanı sıra bebeklerin 3-6 aylık arası ihtiyaçlarını karşılayan “Hoş Geldin Bebek Seti” armağan ediyor. 

Çankaya Belediyesinin Aile Sağlığı ve Eğitimi Hizmetleri kapsamında doğduğu günden itibaren gelişim sürecinde eğitim ve sağlık desteğiyle bebek ile ailenin izlenmesi amacını taşıyan “Hoş Geldin Bebek” projesi bugüne kadar 2 bin 340 aileye ulaştı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ‘hayırlı olsun’ dileklerini içeren tebrik kartını aileye sunan ekipler, evdeki diğer kardeşler için de Çankaya Belediyesi Çocuk Kitapları Serisi kitapları, kırtasiye seti ve yaş grubuna göre oyuncak da hediye ediyor.  

 

BERFİN BEBEĞE ORGANİK HEDİYELER

Son olarak Eda ve Barış Eryetkin çiftini ziyaret eden Çankaya Belediyesi sağlık ekibi, hayata merhaba diyen Berfin bebeğin bakımı için bilgi vermesinin yanı sıra ilk bebeklerini kucaklarına alan çiftin sevincine de ortak oldu. Ekipler genç çifte, bebeklerin hassasiyeti düşünülerek hazırlanmış Hoş Geldin Bebek setini armağan etti.

Set, içerisinde yüzde yüz pamuk ipliği ile üretilen doğal ve sağlıklı anti alerjik; battaniye, zıbın üstü, iç zıbın, bere, zıbın altı, badi, atlet, mendil, önlük, eldiven ve bebek anne omuz örtüsünün bulunduğu 11 parçadan oluşuyor.

Belediye, vatandaşların Hoş Geldin Bebek setine ulaşması için muhtarlıklara, aile hekimliklerine bilgilendirme broşürü bırakıyor. Bebek setinden edinmek isteyenler, 0 312 458 89 00/1167 numaralı telefonu arayarak talepte bulunabiliyorlar.

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