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Çankaya Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan okullarda tadilat çalışmalarına hız verdi

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Çankaya Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan okullarda tadilat çalışmalarına hız verdi
Çankaya Belediyesinin eğitime verdiği destek artarak sürüyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in göreve geldiği günden bu yana ilçe sınırları içerisindeki 181 devlet okulda yenileme çalışması yapan Çankaya Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan bu okulların 35’inde eksikleri gidermek için tadilat çalışmalarını sürdürüyor.  

Öğrencilerin daha iyi eğitim almaları için seferber olan ve okulların fiziki koşullarını iyileştiren Çankaya Belediyesi, tadilat çalışmalarında okulların iç ve dış cephelerini yenileyip sınıfları fiziki yapılarına uygun olarak boyuyor.

Yaz ayından bu yana ilçe genelinde tespit ettikleri 35 okulda iç ve dış cephe boyaması, çevre düzenlemesi, tuvaletlerin yenilenmesi, çatı onarımı ile zemin asfaltlaması yapan Çankaya Belediyesi çalışmalarıyla çocukların belediyesi olma yolunda ilerliyor.

Gerçekleştirdiği yenileme ve iyileştirme çalışmalarıyla okulların çehresini değiştiren Çankaya Belediyesi, okullar başta olmak üzere vatandaşların ortak kullanım alanları olan muhtarlık binaları, taksi durakları, ibadethanelerde de tadilatlarına ara vermeden devam ediyor.

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