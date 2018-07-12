Çankaya Belediyesi yeni parklarının yapımına aralıksız devam ediyor

Çankaya Belediyesi, 2018 yılı için planladığı parkların yapımını birer birer tamamlıyor. Yapımı bu yıl tamamlanacak parklarda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

2018 yılında açılarak halkın hizmetine sunulması planlanan parklardan bazıları tamamlanırken diğerlerinde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in "Çankaya'yı park ve yeşil alan zengini bir ilçe yapacağız" hedefiyle başlattığı çalışmalar tamamlandığında Çankaya’ya ve Ankara birçok yeni park ve yeşil alan kazandıracak.

BÜYÜK İSİMLERİ YAŞATACAK

Her zaman olduğu gibi bu yıl da toplumun değerlerini gözeterek parklarını isimlendiren Çankaya Belediyesi, birçok parkının ismini şimdiden belirledi. Bunlar içinde Türk Halk Müziği’ne yüzlerce eser kazandırmış olan halk ozanı Ali Kızıltuğ, Türk Sinemasının yapı taşlarının başında gelen ve “Mahmut Hoca” olarak kalplerdeki yerini alan büyük oyuncu Münir Özkul, “İstanbul’u Dinliyorum”, “Vatan İçin” ve “Bekliyorum” gibi şiirlerin unutulmaz şairi Orhan Veli Kanık, 2016 yılında Ankara’daki bombalı terör saldırısında 19 yaşındayken yaşamını yitiren ODTÜ öğrencisi Ozancan Akkuş gibi isimler yer alıyor.

Bunların dışında, Latin Amerika’da Gabo adıyla bilinen Kolombiyalı yazar, romancı, hikayeci ve oyun yazarı Gabriel Garcia Marquez, kısa süre önce aramızdan ayrılan Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Reyhan Şar, Adalet, Duygu, Beytepe isimleri de Çankaya’nın yeni parklarında yaşatılacak. Henüz isimlendirilmemiş parklarla birlikte yapımı devam eden yaklaşık 15 yeni park sonbaharda halkın hizmetine sunulacak.

TAŞDELEN: “SÖZ VERDİK, YAPTIK"

Yeşil alan ve park konusunda büyük bir özen gösteren ve “Biz, doların yeşilini değil, ağacın yeşilini seviyoruz. En değerli arazilerimizi halkımız için park ve sosyal alanlara dönüştürüyoruz” diyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Cankaya'nın en değerli arsalarını Ankaralıların hizmetine sunmaya devam edeceklerini söyledi. Taşdelen, yapımı süren parkların tamamlanmasıyla Çankaya'nın yaklaşık 80 bin metrekare yeni park alanı kazanmış olacağını bildirdi.