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Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, Hasret Gültekin’i anlatan “Hasret Türkü Müzikali”ne ev sahipliği yaptı

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Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, Hasret Gültekin’i anlatan “Hasret Türkü Müzikali”ne ev sahipliği yaptı
Sivas'ta Madımak Otelinde 2 Temmuz 1993 yılında yakılarak katledilen halk ozanı Hasret Gültekin, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenen “Hasret Türkü Müzikali” ile anıldı.

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, 1993 yılında yaşanan Sivas katliamında yaşamını yitiren halk ozanı Hasret Gültekin’i anlatan “Hasret Türkü Müzikali”ne ev sahipliği yaptı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın da izlediği etkinliğe Hasret Gültekin’in annesi Hanım Gültekin ve ablası Nazire Gültekin’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Hasret Gültekin’in gittiği yerden sevdikleriyle, memleketiyle, bağlamasıyla ve türküleriyle buluşması olan belgesel niteliğindeki etkinlik, sanatçı Mert Kılıç’ın söylediği Hasret Gültekin türküleriyle hüzünlendirdi. Görsel materyallerle desteklenen etkinlik yaklaşık iki saat boyunca salonu dolduran yüzlerce vatandaşa duygulu anlar yaşattı. Şirin Aktemur’un yazıp yönettiği, Özgür Özkan’ın genel koordinatörlüğünü üstlendiği türkü müzikalinin ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, emeği geçenlere çiçek sundu.  

Şirin Aktemur’un desteklerinden dolayı Çankaya Belediyesine teşekkür etmesinin ardından konuşan Alper Taşdelen 13-14 yaşlarında dayısının getirdiği Hasret Gültekin kasetini dinlediğini belirterek; “Çankaya’da Hasret Gültekin adına parkımızı açtık. Şu an orada cıvıl cıvıl oynayan çocuklar var. Hiçbiri hasret çekmesin ama hepsin de Hasret’in yüreği olsun” ifadelerinde bulundu.  

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