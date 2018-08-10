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Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki denetimlerini sürdürüyor

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Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki denetimlerini sürdürüyor
Temmuz ayında 1511 denetim gerçekleştiren Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, işletmelerin vergi levhalarının ve ruhsatlarının yanı sıra imalathanelerin, hizmet işletmelerinin temizliğini de denetledi.

Nüfusu bir milyona yakın, gündüz nüfusu ise iki buçuk milyonu bulan Çankaya İlçesinde, gece-gündüz hizmet veren Çankaya Zabıtası; pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, seyyar, işporta, inşaat gibi pek çok alanda vatandaşın sağlığı ve güvenliği için denetim uyguluyor. Halk sağlığını tehdit eden unsurları tek tek denetleyen ve kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulayan Çankaya Zabıtası, sadece Temmuz ayında bin 511 denetim işlemi yaptı. 2018 yılında 15 bin denetim gerçekleştirmeyi hedefleyen Çankaya Zabıtası, 7 ayda 9 bin 531 denetim sayısına ulaştı. Hedefte 2 bin 700 olan işlem yapılan seyyar satıcı sayısı ise Temmuz ayı itibariyle 2 bin 238’e ulaştı.

Havaların ısınması ile birlikte sağlıksız gıda ile mücadeleye hız veren Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, fırınlara yönelik denetimlerini de artırdı. Vatandaşların sağlığını riske eden uygulamalara izin vermeyen ekipler, öncelikle  işletmelerde bulunması zorunlu evrakları kontrol ediyor. İşletmelerin; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ilan, reklam ve vergi levhası tasdiklerini kontrol eden ekipler, gıda işletmelerindeki ürünlerin tazeliği ve son kullanma tarihlerini inceleyerek günü geçmiş olanları imha ediyor.

HABERLİ DENETİM

Pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kuruyemiş, kasap, berber ve kuaför, oto galeri işletmeleri ile sıhhi, gayri sıhhi, eğlence, umumi temizlik, inşaat ve hafriyat alanında faaliyet gösteren yerleri denetleyen Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, Temmuz ayında bin 511 denetim yaparak 171 seyyar satış faaliyetine son verdi. Vatandaşlardan gelen inşaat-tadilat, gürültü, dilenci, atık toplayıcıları, çöp, seyyar satıcı gibi şikayetlere de hızla müdahale eden Zabıta,  bin 439 işlem yaptı. Esnafın eksiklerini gidermeleri için önceden bildirimde bulunan ve eksikleri için zaman tanıyan Zabıta, bu konuda esnaftan olumlu tepki alıyor.

Çankaya Belediyesi Zabıtası’na bildirimde bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan ulaşabilir.

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