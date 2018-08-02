Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, seyyar satıcılara müdahale etti

Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, açıkta gıda satışı yaparak halk sağlığını tehdit eden seyyar satıcılara ve yer işgali yaparak haksız kazanca yol açan tezgahlara müdahale etti.

Nüfusu bir milyona yakın, gündüz nüfusu ise iki buçuk milyonu bulan Çankaya İlçesinde, 7/24 hizmet veren Çankaya Zabıtası pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, inşaat gibi pek çok alanda vatandaşın sağlığı ve güvenliği için sürekli denetim uyguluyor. Halk sağlığını hiçe sayarak açık gıda satışı yapanları mercek altına alan Zabıta ekipleri, seyyara göz açtırmıyor.

Çankaya sınırları içerisinde seyyar ile mücadeleye hız veren Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, gündüz ve gece olmak üzere toplu çalışma programı uyguluyor. Son 10 gün içinde gerçekleştirdiği çalışmalarda gündüz faaliyet gösteren 20 seyyar satış yapan aracı otoparka çeken ve 22 aracın ruhsatına işlem yapmak üzere alan Çankaya Zabıtası, gece çalışmalarında ise 9 seyyar köfte-kokoreç ve pilav satan aracı da otoparka çekti. Zabıta, köfte-kokoreç-pilav gibi gıda satışı yapan 49 tezgahı da imha etti. Gün içerisinde haksız faaliyette bulunan tezgahlara el koyan Çankaya Zabıtası, faaliyet konusu sebze meyve olan ürünlerin tamamını tutanak karşılığı hayır kurumlarına teslim etti.

Çankaya Belediyesi Zabıtası, seyyarla mücadeleyi daha etkin kılmak için vatandaşların da 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan şikayet ve talepte bulunabileceklerini bildirdi.