Çankaya Belediyesi Zabıtası 2017 yılı çalışmalarının sunumunu yaparak 2018 yılı hedeflerini anlattı

Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı 9 Merkez Amirlik ve Seyyar Ekipler Amirliği ile Denetim ve Kapama Amirliği 2017 yılı çalışmalarının sunumunu yaparak 2018 yılı hedeflerini anlattı.

Çankaya İlçesi nde 340 personeli ile günün her saati görev başında olan Çankaya Zabıtası , 2017 yılında tamamladığı çalışmalarını, personelin birlikteliği amaçlı kahvaltı ve öğle yemekleri düzenleyerek değerlendirdi. Zabıta amirlerinin katılımıyla birimlerin birer sunum yaptığı bilgilendirme toplantılarında son sunumu Denetim ve Kapama Amirliği yaptı. Şeffaf çalışma ve işyerlerinin kurallara uygun faaliyet göstermesi konusunda titiz davranan Çankaya Zabıtasında, 2014 yılında Kapama Amirliği olarak, 2016 yılından itibaren de Denetim ve Kapama Amirliği görev yapan ekipler Belediye Encümen Kararlarını uyguluyor. Esnafı zor durumda bırakmamak ve vatandaşları koruyucu tavır göstererek görevini yerine getiren ekipler, emniyet güçleri ile de koordineli çalışıyor.

2658 BELEDİYE ENCÜMEN KARARI UYGULANDI

Çankaya’da faaliyet gösteren işyerlerine yönelik 2 bin 658 Belediye Encümen kararını uygulayan Çankaya Belediyesi Denetim ve Kapama Amirliği, işyerlerinin ruhsatlı çalışıp çalışmadığı, canlı müzik izin belgesinin olup olmadığı gibi konulara göre mühürleme ve kapama işlemleri gerçekleştirdi. 2017 yılında 1640 ruhsatsız işyeri için Belediye Encümeni tarafından verilen kapama kararını uygulayan ekipler, tütün ürünlerinin kullanımına izin veren 241 işyerine süreli kapama kararı, izin belgesi olmadan canlı müzik yapan 186 işyerine ruhsat harici faaliyetten men kararı ile emniyet tutanağına göre de 574 işyerine mühürleme kararını uyguladı. Ekipler, uygulanan mühürleme kararları sonrası mührü kırarak faaliyete devam eden 522 işyeri hakkında da mühür bozma ve mühürleme işlemi yaptı.

“HABERLİ DENETİM” ESNAFI RAHATLATIYOR

Çankaya Belediyesi Zabıtasının hayata geçirdiği “Haberli Denetim” uygulamasının yaygınlaştırılmasıyla ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerine tutulan tutanak sayısının en aza indiğinin belirtildiği değerlendirme toplantısında, bu uygulamanın esnafı işlemlerini tamamlaması açısından koruyucu bir uygulama olduğu sonucuna varıldı.

Denetim ve Kapama Amirliği olarak Belediye Encümen kararlarının uygulanmasında bazı zamanlarda esnafla karşı karşıya kalındığının, hakarete maruz kalındığının, bazen de güvenlik riski yaşanmasının vurgulandığı toplantıda, 2018 yılında da vatandaşı koruyan ve esnafın kurallara uygun faaliyet göstermesini sağlayan çalışmalara devam edileceği belirtildi.