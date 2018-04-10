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Çankaya Belediyesince bu yıl 8.’si düzenlenen “Bahçıvanlık” kursunun bu yılki bölümü 315 kursiyerin katılımıyla başladı

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Çankaya Belediyesince bu yıl 8.’si düzenlenen “Bahçıvanlık” kursunun bu yılki bölümü 315 kursiyerin katılımıyla başladı
Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenen kursun ilk gününde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’de kursiyerleri yalnız bırakmadı.

TAŞDELEN: “4 YILDA 480 BİN METREKARE YEŞİL ALAN KAZANDIRDIK”

Daha önce Ankara Üniversitesi ile birlikte verilen eğitimleri bu yıl Çankaya Belediyesinin tek başına verebilecek noktaya geldiğini belirterek konuşmasına başlayan Taşdelen, “Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını uyguluyoruz ve bir büyükşehir belediyesi ölçeğinde projeleri hayata geçiriyoruz. Bizim farkımız şu; biz kentimizin en değerli arsalarına rezidans ya da AVM yapmıyoruz. Biz kentimizin en değerli arsalarına yüzme havuzları, kültür merkezleri, kreşler, Çankaya Evleri, sosyal tesisler yapıyoruz. Çünkü o arsalar halkın arsaları” ifadelerinde bulundu.

Yapılan çalışmalar sayesinde Çankaya’nın Türkiye’nin en yeşil ilçelerinin başında geldiğini vurgulayan Taşdelen; “Geçtiğimiz 4 yılda 480 bin metrekare yeni yeşil alanı Çankaya’ya kazandırdık. Amacımız, herkesin benim belediyem dediği bir belediye yaratmak. Çünkü Çankaya Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi, O’na layık olmamız lazım” şeklinde konuştu. Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen, bahçıvanlık kursuna katılan bahçıvan adaylarına başarılar diledi.

 

BAHÇE İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR ANLATILACAK

Başkan Taşdelen’in konuşmasının ardından kursiyerler ders başı yaptı. “Küçük ev bahçeleri tasarım ilkeleri” konusunun işlendiği ilk dersi Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Zeynep Özen verdi.   

Vatandaşların ücretsiz olarak yararlandığı bahçıvanlık kursu süresince, toprak hazırlığı, iç mekan bitkileri üretim ve bakımı, yağmur suyu hasadı, arıcılık, doğal yöntemlerle sebzecilik, dikey bahçecilik, sebze hastalıkları ve zararlıları, meyve, gül, çalı ve bağ budaması, meyve türlerinin yetiştirilmesi ve bakımı, meyve hastalıkları ve zararlıları, mevsimlik, çok yıllık bitkiler ile gül üretimi ve bakımı gibi birçok konu anlatılacak. Kursiyerler, Uğur Mumcu Parkı’nın içinde bulunan Çansera’da öğrendiklerini uygulayarak pekiştirme imkanı da bulacaklar. Kursiyerler,  20 Nisan’da tamamlanacak eğitim ile katılım belgesi almaya hak kazanacak.

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