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Çankaya Belediyesi'nden Cebeci'ye acil asfalt müdahalesi

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Çankaya Belediyesi'nden Cebeci'ye acil asfalt müdahalesi
Çankaya Belediyesi bir yandan mahallelerdeki asfalt çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Cebeci bölgesinde çeşitli altyapı kuruluşlarının gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu tahribata uğrayan sokakları yeniden asfaltlıyor.

Çankaya Belediyesi eski yerleşim yerlerinden birisi olan Cebeci bölgesinde çeşitli altyapı kuruluşlarının gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu tahribata uğrayan sokaklarda tam kaplama asfalt ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Asfalt çalışmalarını Ertuğrulgazi Mahallesi başta olmak üzere Cebeci’nin birçok mahallesinde sürdüren Çankaya Belediyesi, vatandaşların mağduriyetini bir an önce sonlandırmak için tüm birimleriyle seferber olurken ilk olarak Uzungemiciler, Burç ve Bafra sokaklarda çalışmalarına başladı.

Ankara’nın en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Cebeci bölgesinde eskiyen ve yıpranan elektrik direklerinin yenileme çalışmalarını yakından takip eden Çankaya Belediyesi, elektrik firmalarıyla irtibat halinde çalışmalarını sürdürüyor. Elektrik firmalarının yenileme çalışmaları sırasında kazdığı sokakları kurduğu acil asfalt ekibi ile onaran Çankaya Belediyesi tozlanan sokakları yıkamayı da ihmal etmiyor.

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