Çankaya Belediyesinin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği liseler arası spor turnuvasına 42 okuldan bine yakın öğrenci katılıyor

Çankaya Belediyesi Liseler Arası Spor Turnuvası'nda gençler futbol, basketbol ve voleybol branşlarında yarışacak. Birinci olan takımlar yaz tatili ile ödüllendirilecek.

Çankaya Belediyesinin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği liseler arasında Çankaya Belediyesi Liseler Arası Spor Turnuvası'na 42 okuldan 912 öğrenci katılacak. Turnuvada gençler futbol, basketbol ve voleybol branşlarında yarışacak. Birinci olan takımlar yaz tatili ile ödüllendirilecek.

Çankaya Belediyesi , 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi düzenleyeceği turnuvalar için liseleri müsabakaya çağırdı. Turnuvalar, futbolda (erkek) 31 okul, basketbolda (erkek) 25 okul, voleybolda (kadın) 22 okul olmak üzere 3 branşta gerçekleşecek. Yaklaşık bin sporcunun katılması beklenen turnuvalar, Çankaya’da liseler arası birlikteliği, dostluğu, sporun disiplinini ve ahlakını yaymayı hedefliyor.

DERECEYE GİRENLERE YAZ TATİLİ

Birinci olan takımlar yaz tatili, dereceye girenler de kupa ile ödüllendirilecek. Başvuruların tamamlandığı turnuvalar, 24-27 Nisan ve 2-11 Mayıs tarihleri arası Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkındaki tesislerde 16.00-19.30 saatleri arası gerçekleştirilecek. Çankaya Belediyesi tüm sporculara forma, şort ve çorap hediye edecek.