Çankaya Belediyesi’nin 2017 yılı Faaliyet Raporu 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 56’ncı maddesi gereğince kabul edildi

Nisan ayının son Meclis toplantısında görüşülen Çankaya Belediyesi 2017 Faaliyet Raporu oylamasına 35 Meclis üyesi katılırken 4 ret oya karşılık 31 kabul oyuyla Çankaya Belediyesi 2017 Faaliyet Raporu Meclisten geçti.
Oylama sonrasında Çankaya Belediyesi emekçileri adına bütün Çankaya Belediye Meclisi üyelerine ve Meclise teşekkür eden ve hayırlı olması dileğinde bulunan Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankaya Belediyesini bu dönem diğer belediyelerden farklı kılan temel özellik çalışmak, çok çalışmaktır. Biz belediye başkanından başkan yardımcısına ve sokaktaki işçisine kadar çalışan bir belediyeyiz. Çünkü bizim çalışmamız gerekiyor, dört duvar arasında zaman kaybedecek vaktimiz yok. Sorun da çözüm de dışarıda onun için bu belediyeyi duvarları olmayan, çalışan, üreten, halkla birlikte olan bir belediye haline getirmek üzere yola çıktık. Ve şunu kıvançla söyleyebilirim ki, bunu başarmış durumdayız. Yatırımlara baktığımızda Çankaya tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirmiş bulunuyoruz. Yaptıklarımız hem maddi tutar olarak hem de nitelik olarak Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programı olmasının yanı sıra ilçe belediyeleri arasında rekorlara imza atan bir yapıyı görüyorsunuz. Bizler bu rekorlara imza atarken şunu gözetiyoruz. Belediye hangi partiye oy verirse versin tüm vatandaşlara hizmet götürmek zorundadır, Çankaya bunun en iyi örneğini veren belediyelerden biridir. İftar çadırları, kültür gezileri bunu iyi ifade eder. Biz gelir düzeyi yüksek kesimlere ne hizmet götürüyorsak gelir düzeyi düşük kesimlere de aynı hizmeti götürüyoruz. Bir belediye çalıştığı, ürettiği, kaynağı düzgün kullandığı zaman bu yatırımlar gerçekleşir. Bu dönem belediyeyi borçlandırmadığımız gibi bir kuruş kredi de kullanmadık” diye konuştu.
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