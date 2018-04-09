Çankaya Belediyesi’nin 2017 yılı Faaliyet Raporu 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 56’ncı maddesi gereğince kabul edildi

Çankaya Belediyesi’nin 2017 yılı Faaliyet Raporu 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 56’ncı maddesi gereğince Belediye Meclisinin 5’inci dönem 271’inci birleşiminde Meclis üyelerinin katıldığı toplantıda görüşülüp kabul edildi.

Nisan ayının son Meclis toplantısında görüşülen Çankaya Belediyesi 2017 Faaliyet Raporu oylamasına 35 Meclis üyesi katılırken 4 ret oya karşılık 31 kabul oyuyla Çankaya Belediyesi 2017 Faaliyet Raporu Meclisten geçti.