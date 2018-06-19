Çankaya Belediyesinin 365 gün hizmet veren Çankaya Evleri yaz dönemi boyunca da çeşitli kurs ve etkinliklere ev sahipliği yapacak

Bayraktar, Sokullu, 100. Yıl, Esat, Maltepe, Cebeci Çankaya Evleri ve Çiğdem Çankaya Evi Hasan Ali Yücel Salonu yaz dönemi yetişkin ve çocuklar için çeşitli kurs programlarına kayıtlar başladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen dönemi açılan 14 yeni merkez ile sayısı 27’ye ulaşan Çankaya Evleri eğitim dönemi boyunca 26 bin kursiyere eğitim verdi. Yaz dönemi boyunca da vatandaşların talebi doğrultusunda açılacak kurs programları da şekillendi. Cebeci Çankaya Evi: Bilgisayar işletmenlik, giyim, mefruşat, kalıcı makyaj, temel makyaj, İngilizce, işaret dili, diksiyon, gitar, çocuklar için resim, satranç, drama, gitar. Maltepe Çankaya Evi: Bilgisayar işletmenlik, diksiyon, işaret dili, İngilizce, Rusça, İspanyolca, yetişkin resim, çocuk gelişimi, çocuklar için satranç, resim. Esat Çankaya Evi: Çocuk drama, örgü, modern dans, diksiyon, işaret dili, İngilizce, İspanyolca, çocuklar için satranç, resim, gitar, bağlama, yetişkin ritim, gitar, bağlama, yoga, pilates, ud. Çiğdem Çankaya Evi Hasan Ali Yücel Salonu: Modern dans, yoga, pilates, resim, çocuklar için drama, yetişkin ritim. Bayraktar Çankaya Evi: Modern dans, mefruşat, halk oyunları, işaret dili, resim, yetişkin bağlama, diksiyon, Braille Alfabesi, çocuklar için satranç, çocuk gitar, pilates, yoga, bağlama, giyim. Sokullu Çankaya Evi: Dikiş, giyim, mefruşat, çocuk gelişimi, özel eğitim, İngilizce, resim, drama, işaret dili, diksiyon, bağlama, halk oyunları, çocuklar için drama, satranç, gitar, bağlama, resim, ritim, yoga. 100. Yıl Çankaya Evi: İngilizce, işaret dili, bağlama, yoga, diksiyon, internet kullanımı, ritim, ud, çocuklar için resim, işaret dili, drama, yoga, gitar, ritim. 13 kişilik kontenjana ulaşıldığı takdirde açılacak kurs programlarının detayları ve kayıt için Çankaya Evlerine başvurmak yeterli olacak.