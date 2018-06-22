  • BIST 95.371
  • Altın 192,185
  • Dolar 4,7065
  • Euro 5,4788
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 25 °C

Çankaya Belediyesinin, 7-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği Yaz Spor Okulu çocukların enerjisi ve neşesiyle başladı

»
Çankaya Belediyesinin, 7-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği Yaz Spor Okulu çocukların enerjisi ve neşesiyle başladı
Bu yıl bin 521 çocuğun kaydolduğu Çankaya Belediyesi Yaz Spor Okulu Temmuz sonuna kadar eğitimlere devam edecek.

Eğitimler futbol, basketbol, voleybol, tenis, aikido, satranç, karate ve yüzme branşlarında uzman eğitmenlerce veriliyor. Karateye 119, futbola 224, basketbola 236, satranca 163, aikidoya 155,voleybola 184, tenise 140, yüzmeye ise 300 çocuğun katıldığı eğitimler Çankaya Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu, Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Spor Tesisleri, Çankaya Belediyesi Halk Sağlığı Merkezi ve Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde veriliyor.  

Dersler öncesi Çankaya Belediyesi tarafından öğrencilere şort, tişört, şapka, çorap gibi spor çalışma anında ihtiyaç duyacakları malzemeler hediye edildi. 18 Haziran-27 Temmuz tarihleri arası gerçekleştirilecek eğitimlerde çocuklara ücretsiz servis imkanı da sağlanıyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi, 24 Haziran seçiminde engelli ve yaşlı vatandaşları sandıklara taşıyacak19 Haziran 2018 Salı 11:10
  • Çankaya Belediyesinin kreşlerinde eğitim gören minikler Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Sopanda ve eşi Lavinia Ochea ile buluştu18 Haziran 2018 Pazartesi 10:27
  • Oran Buz Pateni Salonu inşaatı hızla devam ediyor18 Haziran 2018 Pazartesi 10:26
  • Çankaya Belediyesi park yaparak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve kurtuluşunu simgeleyen isimler veriyor17 Haziran 2018 Pazar 11:00
  • Alper Taşdelen, vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı14 Haziran 2018 Perşembe 11:57
  • Erdal İnönü Yüzme Havuzu 8 Eylül’de açılacak14 Haziran 2018 Perşembe 11:55
  • Çankaya Belediyesi, 2014 yılından beri kurduğu iftar çadırlarında bu yıl da binlerce vatandaşı kardeşlik sofralarında ağırladı13 Haziran 2018 Çarşamba 11:29
  • Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi son iki haftadır yaralı bir ördeği ağırlıyor12 Haziran 2018 Salı 11:27
  • Çankaya Belediyesi Togan Özliyen Kreşi 10’uncu yılını kutladı12 Haziran 2018 Salı 11:26
  • Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini hızlandırdı12 Haziran 2018 Salı 11:24
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim