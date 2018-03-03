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Çankaya Belediyesinin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, kadın el emeği için açtığı stantlara en büyük ilgiyi yine kadınlar gösteriyor

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Çankaya Belediyesinin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, kadın el emeği için açtığı stantlara en büyük ilgiyi yine kadınlar gösteriyor
Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerini alıcısıyla buluşturmaya devam ediyor.

Pazar yerleri dışında alışveriş merkezlerinde de kadınların ürünlerine pazar sağlayan Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Kızılay Alışveriş Merkezi’nde stant açtı.

Takılardan ahşap ürünlere; örgü bebeklerden rölyeflere kadar geniş bir yelpazede çalışmaların bulunduğu stantlarda satış yapan kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerine en çok kadınların ilgi gösterdiğini belirterek, “Yaşasın kadın dayanışması” diyor.

 

SIĞINMAEVİ ÜRÜNLERİ DE STANTLARDA

Ürünlerini ekonomik gelir elde etmek için de üniversite öğrencilerine burs sağlamak için de satışa sunanların bulunduğu stantlarda, Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevi de yer alıyor. Sığınmaevinde kalan kadınların ördüğü şapka, atkı, eldiven gibi ürünlerin satışından elde edilen gelir yine sığınmaevinde kalan kadınlar için kullanılıyor.

Alışveriş Merkezi'nin üçüncü katında yer alan ve 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen stantlar, 7 Mart akşamına kadar açık kalacak. 

 

“KADINLARIN MÜCADELESİNİ BÜYÜTÜYORUZ”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kadın emeğinin görünür kılınması ve maddi karşılığını bulması gerektiğini vurgulayarak, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Eşitlik ve Farkındalık” ayı çalışmaları başlattık. Kadınların haklı mücadelesini sadece desteklemiyoruz, çalışmalarımızla bu mücadeleyi büyütüyor, onların ekonomik gelir elde etmesine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

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