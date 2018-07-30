Çankaya Belediyesi’nin açık hava sinema etkinliği, sürpriz bir evlilik teklifine şahit oldu

Çankaya Belediyesi’nin açık hava sinema etkinliği devam ederken Anıtpark’ta gösterimi yapılan Olanlar Oldu filmini izlemeye gelenler sürpriz bir evlilik teklifine şahit oldu.

Çankaya Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve vatandaşlara 20 noktada yaşattığı nostaljik açık hava sinema keyfi devam ederken Anıtpark’ta gösterimi yapılan Olanlar Oldu filmi öncesi Gökhan Gözükan’ın sürpriz evlilik teklifi geceye damga vurdu.

Günler öncesinden Çankaya Belediyesi yetkilileri ile temasa geçen Gökhan Gözükan, bir yıldır sevgili olduğu Ceylan Gündüz’e Anıtpark’ı dolduran vatandaşların önünde evlenme teklifi ederken duygulu anlar yaşandı.

Filmin başlamasını bekleyen vatandaşlar gibi şaşkına dönen Ceylan Gündüz, sevgilisi Gökhan Gözükan’ın kendisine söylediği duygu dolu evlenme teklifini kabul ederken filmi izlemeye gelen vatandaşlar, genç çifti büyük coşkuyla alkışladı.

Arkadaşlarının da yalnız bırakmadığı genç çift unutamayacakları bir gece yaşarken mutlu bir şekilde filmi izlediler.