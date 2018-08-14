Çankaya Belediyesi'nin Açık Hava Sinema Etkinlikleri'ne 80 bin Çankayalı katıldı

Çankaya Belediyesi'nin gelenekselleşen Açık Hava Sinema Etkinlikleri Ankara’nın yaz akşamlarına renk kattı.

İki farklı filmin 20 farklı noktada gösterildiği etkinliğe 80 bin Çankayalı katıldı. 2 ay boyunca Çankaya Belediyesinin parklarında ve kent meydanı olarak yapılan ya da revize edilen pazar yerlerinde halkla buluşan filmler nostalji tadında akşamlar yaşattı.

11 Temmuz’da başlayan ve 11 Ağustos’a kadar devam eden film günleri, Cebeci’den Çayyolu’na, 100. Yıl’dan Dikmen’e birçok semtte gerçekleşti. Son dönemin iki komedi filmi, “Olanlar Oldu” ve “Aile Arasında” ile nostaljik açık hava sineması keyfini yeniden yaşayan vatandaşlara Çankaya Belediyesi tarafından mısır da ikram edildi.

2017 yılında gösterime giren iki farklı filmin yer aldığı etkinlikte izleyiciler öncelikle senaryosunu Gülse Birsel’in yönetmenliğini ise Ozan Açıktan’ın yaptığı başrollerde Engin Günaydın, Demet Evgar gibi isimlerin yer aldığı Aile Arasında filmini izledi. 21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz’ın komik bir tesadüfle tanışmasını anlatan film izleyenlerden tam not aldı.

Yönetmenliğinde Hakan Algül’ün oyuncu kadrosunda ise Ata Demirer, Ülkü Duru gibi isimlerin yer aldığı Olanlar Oldu filmi de ikinci etapta perdeye yansıyan film oldu. Ege’nin kıyı kasabasında mütevazı teknesiyle geçimini sağlayan Zafer’in İstanbul’dan gelen dizi oyuncusuna aşık olma serüvenini anlatan komedi türündeki film, sinema eleştirmenleri tarafından “en iyi Ata Demirer filmi” olarak değerlendirildi.