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Çankaya Belediyesinin “bahçıvanlık” kursiyerleri hafta başında başladıkları eğitimlerine devam ediyor

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Çankaya Belediyesinin “bahçıvanlık” kursiyerleri hafta başında başladıkları eğitimlerine devam ediyor
Çankaya Belediyesinin bu yıl sekizinci kez düzenlediği “Bahçıvanlık Kursu”na katılan kursiyerler, teorik olarak aldıkları eğitimleri Belediye’nin Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan seralarında uygulama eğitimiyle sürdürdü.

315 bahçıvan adayıyla başlayan teorik eğitimlerde uygulama eğitimlerine de geçildi. Çankaya Belediyesi uzmanlarınca verilen eğitimler kapsamında Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan seralarda verilen uygulama derslerine katılan kursiyerler, havanın da güzel olması sayesinde süs bitkileri için saksı değişimi, tohum ekimi, köklendirme ve çelikle çoğaltılması gibi konularda eğitim aldılar.

KURSİYERLERE KATILIM BELGESİ

Vatandaşların ücretsiz olarak yararlandığı bahçıvanlık kursu süresince, toprak hazırlığı, iç mekan bitkileri üretim ve bakımı, yağmur suyu hasadı, arıcılık, doğal yöntemlerle sebzecilik, dikey bahçecilik, sebze hastalıkları ve zararlıları, meyve, gül, çalı ve bağ budaması, meyve türlerinin yetiştirilmesi ve bakımı, meyve hastalıkları ve zararlıları, mevsimlik, çok yıllık bitkiler ile gül üretimi ve bakımı gibi birçok konu anlatılacak.

20 Nisan’da sona erecek eğitimleri tamamlayan kursiyerler, katılım belgesi almaya hak kazanacak. 

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