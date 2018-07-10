Çankaya Belediyesinin başlattığı Avrupa modeli “Yeni Sistem Çöp Konteyneri” sistemi büyümeye devam ediyor

Bugüne kadar Oran, Atatürk, İlkbahar, Dikmen, Yıldızevler, Hilal, Sancak, Kızılırmak ve Yüzüncü Yıl, Çiğdem ve Mustafa Kemal gibi mahallelerde vatandaşların hizmetine sunulan konteynerler, Sokullu, Çetin Emeç, Cevizlidere semtlerine de yerleştiriliyor.

Konulduğu yerlerde Avrupa kalitesinde bir temizlik anlayışı getiren yaklaşık 2 bin konteynere, 500 adet daha ekleniyor.

Katı atıkların ve çöplerin toplanarak döküm alanına nakline kadar geçen sürecin kalitesini artıran sistem, büyük ölçüde çevre kirliliğinin önüne geçiyor. El değmeden açılabilme olanağı bulunan konteynerler, halk sağlığına da katkı sağlıyor.

SU SIZDIRMAZ DEPOLAR

Soğuğa ve güneş ışınlarına karşı dayanıklı olan konteynerler, alt kısımlarında, atık çöp sularının dışarı sızmasını engelleyen 250 litrelik depoyu da barındırıyor. 3 metreküp kapasiteli konteynerler, kullanım kolaylığı ve boşaltma esnasındaki sessizliği ile görüntü ve gürültü kirliliğini de önlüyor.

YENİ ÇÖP POŞETLERİ

İlçe genelinde 3 bin olan kompozit kapaklı askılı çöp poşeti sistemine 800 adet daha ekleyen Çankaya Belediyesi, 300 plastik konteyneri da Bahçeli, Emek ve Maltepe semtlerine yerleştiriyor.

GÜNDE BİN 350 TON ATIK

İlçe genelinde günde bin 350 ton atık toplayan Çankaya Belediyesi söz konusu yeni sistemle, katı atıkların ve çöplerin toplanarak döküm alanına nakline kadar geçen sürecin kalitesini de artırıyor.