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Çankaya Belediyesinin çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor

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Çankaya Belediyesinin çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor
Çankaya Evlerinde çeşitli kurslara katılan bin 171 çocuk, Deprem Simülasyon Merkezi, baskı atölyesi, satranç turnuvası gibi hem eğitici hem de eğlendirici etkinliklere katıldı.

2017-2018 eğitim dönemi boyunca 11 farklı Çankaya Evi’nde,  bin 171 çocuk resim, gitar, drama gibi birçok farklı kursta eğitim aldı. Çocukların öğrenmesi, sosyalleşmesi ve eğlenmesi amaçlı programlar kapsamında ayrıca birçok farklı etkinlik de düzenlendi. Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği (ASTAD) 215 çocuğa Anadolu Medeniyetler Müzesinde interaktif müze eğitimi verildi. Çocukların Anadolu’da yaşamış uygarlıklar hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlayan eğitimde, müzede uymaları gereken kurallar da öğretiliyor.   

Çankaya Belediyesinin çocuklar için önem verdiği eğitimlerden bir diğeri ise Deprem Simülasyon Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitimde çocuklar deprem hakkında bilinçlendiriliyor. Bu dönem içerisinde 204 çocuk Deprem Simülasyon Merkezi’nde oluşturulan yapay ortamda depremi hissederek durum anında nasıl davranmaları gerektiklerini öğrendiler.  

Çankaya Evlerinde çocuklara özel etkinlikler kapsamında; 195 çocuk sinema, 220 çocuk Pony Park’a götürüldü, Türkiye Satranç Federasyonu İşbirliği ile düzenlenen Çocuk Satranç Turnuvasına 140 çocuk katıldı.  Çankaya Evlerinde İngilizce Drama Workshop Eğitimine katılan çocuklar ahşap oyuncak, baskı ve cam atölyeleri gibi eğitsel ve sanatsal atölye çalışmalarında da yer aldı. Çocuk piyano ve yoga eğitimlerinden ise 237 çocuk faydalandı.

Çankaya Evlerinde aldıkları resim eğitimi sonrası “Çocuk Eller Dönüştürüyor” adlı sergiyi açan 122 çocuktan 5’inin eseri ise İstanbul Çocuk ve Gençlik Bienali’nde sergilenmeye hak kazandı.

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