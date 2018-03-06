Çankaya Belediyesi’nin Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri devam ediyor

Bu kapsamda sahnelenen “Aşk ölsün” adlı tek kişilik tiyatro oyununa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenen etkinliğe katılan sanatseverler salonu doldururken ilginin fazla olması nedeniyle birçok kişi de oyunu koridordan izlemek zorunda kaldı.
KARACAOĞLU GÖZ DOLDURDU
Sevmek ve sevilmek üzerine kurgulanmış trajikomik bir hayat hikayesini anlatan oyunda Günay Karacaoğlu oynuyor. Kepçe kadar yüreğiyle, kaşık kadar haline bakmadan hayat denen bu kazanın altını üstüne getiren bir kadını oynayan Karacaoğlu, müthiş performansıyla göz doldurdu. Murat İpek’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği oyun, “Yaptığımız seçimler bize mi aittir yoksa bize dayatılanlar mıdır?”, “Yağan yağmurun sevmekle, sahile vuran dalgaların aşkla, rüzgarda dalgalanan başak tarlalarının sevilmekle alakası var mıdır?”, “Durup hatırlamak ya da hatırlayamamak nasıl karşılık bulur?” gibi soruları irdeliyor.
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