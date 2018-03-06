Çankaya Belediyesi’nin Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri devam ediyor

Çankaya Belediyesi’nin Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Aşk ölsün” adlı iki perdelik tiyatro oyunu Ankaralı sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Bu kapsamda sahnelenen “Aşk ölsün” adlı tek kişilik tiyatro oyununa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenen etkinliğe katılan sanat severler salonu doldururken ilginin fazla olması nedeniyle birçok kişi de oyunu koridordan izlemek zorunda kaldı.

KARACAOĞLU GÖZ DOLDURDU