  • BIST 116.710
  • Altın 163,141
  • Dolar 3,7944
  • Euro 4,7088
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C

Çankaya Belediyesi’nin Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri devam ediyor

»
Çankaya Belediyesi’nin Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri devam ediyor
Çankaya Belediyesi’nin Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Aşk ölsün” adlı iki perdelik tiyatro oyunu Ankaralı sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Bu kapsamda sahnelenen “Aşk ölsün” adlı tek kişilik tiyatro oyununa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenen etkinliğe katılan sanatseverler salonu doldururken ilginin fazla olması nedeniyle birçok kişi de oyunu koridordan izlemek zorunda kaldı.

 

KARACAOĞLU GÖZ DOLDURDU

Sevmek ve sevilmek üzerine kurgulanmış trajikomik bir hayat hikayesini anlatan oyunda Günay Karacaoğlu oynuyor. Kepçe kadar yüreğiyle, kaşık kadar haline bakmadan hayat denen bu kazanın altını üstüne getiren bir kadını oynayan Karacaoğlu, müthiş performansıyla göz doldurdu. Murat İpek’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği oyun, “Yaptığımız seçimler bize mi aittir yoksa bize dayatılanlar mıdır?”, “Yağan yağmurun sevmekle, sahile vuran dalgaların aşkla, rüzgarda dalgalanan başak tarlalarının sevilmekle alakası var mıdır?”, “Durup hatırlamak ya da hatırlayamamak nasıl karşılık bulur?” gibi soruları irdeliyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDA BU HAFTA (6 Mart-11 Mart 2018)05 Mart 2018 Pazartesi 11:48
  • Yenimahalle Belediyesi anaokullarındaki minikler, bu hafta da uzaya yolculuk yaptı05 Mart 2018 Pazartesi 11:18
  • Başkent’in kültür-sanat mabedi; Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi05 Mart 2018 Pazartesi 11:14
  • Yenimahalleli minikler, “Angry Birds”ün tiyatrosunda buluştu04 Mart 2018 Pazar 13:12
  • Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Salt Ankara İşveren Sergisine ev sahipliği yapıyor04 Mart 2018 Pazar 12:52
  • Çankaya Belediyesi, 8 Mart haftasında pek çok etkinliği ücretsiz olarak kadınlarla buluşturuyor03 Mart 2018 Cumartesi 11:23
  • Kadın "Sesli Düşünme Notları" sergisi (Woman "Think Aloud Notes") Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde açıldı03 Mart 2018 Cumartesi 11:15
  • Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Mart ayı sanatsal etkinliklerine Ankara Kadın Ressamlar Derneği’nin 48. Yıl Geleneksel Sergisi ile başlıyor01 Mart 2018 Perşembe 11:34
  • Mamak Belediyesi’nin düzenlediği kültür sohbetlerinin son konuğu Abdülkerim Erdoğan oldu01 Mart 2018 Perşembe 10:18
  • Ahmet Kahyaoğlu’na ait “Sihirli Dünya” Çocuk Müzikali, küçük sanatseverlere keyifli anlar yaşatacak01 Mart 2018 Perşembe 10:07
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim