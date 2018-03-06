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Çankaya Belediyesinin düzenlediği bahçıvanlık eğitimlerinin yeni dönemi Nisan ayında başlıyor

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Çankaya Belediyesinin düzenlediği bahçıvanlık eğitimlerinin yeni dönemi Nisan ayında başlıyor
Çankaya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bahçıvanlık eğitimleri Nisan ayında başlıyor.

9-20 Nisan arasında verilecek eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar, 12-30 Mart arasında kayıtlarını yaptırabilecekler.

Bahçe çiçeklerinden süs bitkilerine kadar birçok dalda verilen eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşların, Kızılay’da bulunan Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri ve kayıt yaptırmaları gerekiyor. 

 

EĞİTİMLER NİSAN’DA BAŞLIYOR

Çevre bilincini geliştiren ve örnek bahçeleriyle daha güzel bir Çankaya’ya katkı sağlayan Bahçıvanlık Eğitimleri, 9 Nisan Pazartesi tarihinde başlayıp 20 Nisan’da tamamlanacak. Çankaya Belediyesince yenilenerek halkın hizmetine sunulan Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenecek kurs teorik eğitimlerle başlayacak.

 

BAHÇIVANLIKLA İLGİLİ TÜM BİLGİLER

Eğitimlerde, ev bahçesi tasarımı, toprak hazırlığı, iç mekan bitkileri üretim ve bakımı, yağmur suyu hasadı, arıcılık, doğal yöntemlerle sebzecilik, dikey bahçecilik, sebze hastalıkları ve zararlıları, meyve, gül, çalı ve bağ budaması, meyve türlerinin yetiştirilmesi ve bakımı, meyve hastalıkları ve zararlıları, mevsimlik, çok yıllık bitkiler ile gül üretimi ve bakımı gibi birçok konu kursiyerlere anlatılacak. Kursiyerler, eğitimler sırasında belirlenen dönemlerde Uğur Mumcu Parkı’nın içinde bulunan Çansera’da teorik eğitimlerini uygulama imkanı da bulacak.

 

VATANDAŞLAR ÜCRETSİZ YARARLANACAK

Çankaya Belediyesi uzmanları tarafından verilecek eğitimler öğleden önce 10.00-12.00, öğleden sonra ise 13.00-15.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Süre sonunda  40 saatin üzerinde tamamlanacak eğitimlere katılan kursiyerlere, 20 Nisan Cuma günü Çankaya Belediyesi tarafından katılım belgesi takdim edilecek. Eğitimlerden dileyen tüm vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabilecek.

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