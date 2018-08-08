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Çankaya Belediyesinin en önemli yatırımı Atatürk Kültür Merkezi hızla yükseliyor

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Çankaya Belediyesinin en önemli yatırımı Atatürk Kültür Merkezi hızla yükseliyor
Gerçekleştirdiği her projeyle ilçenin farklı noktalarına prestij kazandıran Çankaya Belediyesinin en önemli yatırımı Atatürk Kültür Merkezi hızla yükseliyor.

Eskişehir Yolu üzeri Mustafa Kemal Mahallesi sınırlarında bulunan Atatürk Kültür Merkezi, Türkiye’nin ikinci, Ankara’nın en büyük kültür ve sanat merkezi olacak.

Başkentin eser yapıları arasına girecek Atatürk Kültür Merkezi, Ankara’nın gözde semti Mustafa Kemal Mahallesi’nde yer alıyor. 22 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi, uluslararası mimari örneklerden hareketle, seyirci ve sanatçıların tüm ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Akustiğiyle dünya standartlarına sahip olacak Merkez, bin ve 500 kişilik iki salonuyla önemli sahne etkinliklerine, galeri kullanımlı fuayesiyle de sergilere ev sahipliği yapacak. Merkez, planlanan 250 araçlı otoparkı ile de misafirlerine kolaylık sağlayacak.  İlçenin dört bir yanında Çankaya Evinden yüzme havuzuna, pazar yerinden kreşe inşaat çalışmaları devam eden Çankaya Belediyesinin kültür sanat merkezi olarak inşa ettiği en büyük yatırımı Atatürk Kültür Merkezi hızla yükseliyor.

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