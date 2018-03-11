Çankaya Belediyesinin Evde Bakım Hizmetlerinden 25 bin 525 aile yararlandı

Çankaya Belediyesinin evde bakım hizmetleri kapsamında yürüttüğü Evde Temizlik ve Evde Sağlık Birimlerinden binlerce vatandaş yararlandı.

Dört yılda 3 bin 980 haneye Evde Temizlik Hizmeti sunan Belediye, ihtiyacı olan vatandaşların yanında oldu. 65 yaş üstü, bakıma muhtaç, engelli bireyin bakımını üstlenmiş olup ev temizliğini yapamayan ve ekonomik yetersizlik nedeniyle temizlik hizmeti de alamayan vatandaşların yararlandığı hizmet, hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde veriliyor. Vatandaşların Çankaya Halk Sağlığı Merkezi’ne bizzat başvurarak ya da 0850 455 02 65 numaralı telefondan ulaşarak başvurabileceği Evde Temizlik Hizmetinde, ilk olarak başvuran aile ziyaret ediliyor ve gerekli şartları taşıyıp taşımadığı değerlendiriliyor.

Evde Sağlık Hizmet Birimi de 4 yıl boyunca 21 bin 545 kişiye sağlık hizmeti verdi. Pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetlerini vatandaşların evine kadar götüren Belediye, ambulansla nakil hizmeti de veriyor. Sağlık ekiplerinin ziyaret ettiği vatandaşlar arasında fiziksel farklı şikayetleri konusunda da destek alan vatandaşlar, ilgili duruma göre tam teşekküllü hastanelere yönlendiriliyor.

Çankaya Belediyesi tarafından evde bakım hizmetleri kapsamında vatandaşlara verilen temizlik ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı ile kişisel bakım hizmetleri de veriliyor.

“BELEDİYE HALKI İÇİN VARDIR”

Evde Temizlik Hizmetini ihtiyacı olan ve hizmeti alma kriterlerini taşıyan vatandaşlara ücretsiz sağladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkan Alper Taşdelen, temizlik elemanı çalıştıracak maddi yetersizliği bulunan, yaşlı ve bakıma muhtaç, engelli yakınına bakmakla yükümlü yurttaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Belediye, halkı için vardır, halkın ihtiyaçları için vardır. Sosyal demokrat belediyecilik, ihtiyacı olanın yanında olmayı dost eli uzatmayı gerektirir. Biz bu anlayışla vatandaşlarımızın her anlamda yanında olmaya çaba gösteriyoruz. Temizlik hizmetimizin yanı sıra rahatsızlığından dolayı evinden çıkıp berbere, kuaföre gidemeyen yurttaşlarımıza da kişisel bakım hizmeti veriyoruz. İhtiyacı olan her vatandaşımızın yanındayız” diye konuştu.

KİŞİYE ÖZEL HİZMET