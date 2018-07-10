Çankaya Belediyesi’nin, “Kalpten Gelen Yolculuk” adıyla geçen yıl ilk kez düzenlediği kültür gezileri bu yıl farklı rotalarla devam ediyor

Geçen yıl 20 bin Çankayalının Amasra, Kapadokya, Eskişehir ve Konya illerini görerek yeni kültürler keşfetmesini sağlayan Çankaya Belediyesi bu yıl Safranbolu-Amasra ve Çanakkale’ye gezi programları düzenliyor.

Mayıs ayında başlayan ve yaz dönemi yoğun bir programla devam eden gezilerde öncelik daha önce Ankara dışına çıkmamış vatandaşlara veriliyor. Bademlidere, Cebeci, Dikmen, Karapınar, Mimarsinan, Mürsel Uluç, Sokullu, Umut, Bayraktar Çankaya Evlerinde alınan kayıtların yanı sıra Çankaya’nın ihtiyaç sahibi vatandaşlar için uygulamaya koyduğu Halk Kart projesinden ve yine üniversite öğrencilerine yönelik burs programı Çankaya’nın Filizleri projesinden faydalananların da katıldığı gezi programlarına dernekler de başvurabiliyor.

Başladığı günden bu yana Çanakkale’ye konaklamalı olarak gerçekleşen programa 2 bin 500 kişiyi götüren Çankaya Belediyesi, Safranbolu-Amasra gezisine ise 3 bin kişiyi götürecek. Konaklamalı Çanakkale gezisinin güzergahı; Kilit Bahir Kalesi, Rumeli Mecidiye Tabyası, Bigalı Köyü Atatürk Evi, Anzak Koyu, Büyük Anafartalar Köyü, Arıburnu, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Kanlı Sırt Avusturalya Anıtı, Kırmızı Sırt Tünel ve siperler, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı Yeni Zelanda ve Atatürk Anıtı, Anafartalar Ovası, Alçıtepe Köyü, Salim Mutlu Müzesi, İkiz Koyu, Seddülbahir Köyü, Çanakkale Şehitler Abidesi, Şahindere Sargı Yeri Şehitliği, Soğanlıdere Sargı Yeri Şehitliği, Havuzlar Şehitliği. Safranbolu-Amasra gezi güzergahı ise Hıdırlık Tepesi, Cinci Han, Yemeniciler Arastası, Küçük Liman, Barış Akarsu Parkı, Büyük Liman, Ceneviz Kalesi, Fatih Cami, Ağlayan Ağaç, Tahtacılar Çarşısı’ndan oluşuyor.

Vatandaşları kayıt noktalarından alıp yine aynı yere bırakan Çankaya Belediyesi, araçta ikram ettiği kahvaltıların ardından vatandaşlara öğle ve akşam yemeğinde de gidilen yöreye özgü menüler sunuyor.