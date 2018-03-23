  • BIST 116.042
  • Altın 170,757
  • Dolar 3,9618
  • Euro 4,8818
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 15 °C

Çankaya Belediyesinin Kent Tarım Hobi Evi’nde düzenlenen eğitimlere dileyen vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden katılabiliyor

»
Çankaya Belediyesinin Kent Tarım Hobi Evi’nde düzenlenen eğitimlere dileyen vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden katılabiliyor
Kentte yaşayan vatandaşları toprakla buluşturan temel sebze yetiştiriciliği eğitimlerinin bu haftaki bölümünde temel gıdaların başında gelen domatesin doğru ve sağlıklı üretiminin nasıl yapılacağı anlatıldı.

DOMATESİN ÜRETİM DETAYLARI ANLATILDI

Çankaya Belediyesinin Mutlukent Mahallesi’nde kurduğu ve yaklaşık 3 yıldır düzenli şekilde eğitimlerin verildiği Kent Tarım Hobi Evi’nde bugüne kadar yüzlerce kursiyer eğitim aldı. Şubat ayında başlayan 2018 yılının ilk eğitimlerinden yaklaşık 80 vatandaş yararlanıyor. Temel sebze yetiştiriciliği hakkında verilen eğitimlerin son dersinde kursiyerlere domates hakkında bilgiler verildi. Domatesin toprağının nasıl olması gerektiğinden yetiştirirken nelere dikkat edilmesi gerektiğine kadar bütün detayların anlatıldığı eğitimde, domateste oluşabilecek hastalıklar ve bunlarla mücadele yöntemleri de anlatıldı. Vatandaşların sordukları sorularla pekişen eğitimde temel sebzelerden olan domatesin yetiştiriciliği en ince ayrıntılarıyla kursiyerlere aktarıldı.   

 

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

Vatandaşların teorik eğitimlerin ardından Mahalle Bostanı’nda uygulama yaparak bilgilerini pekiştirme imkanı bulacakları eğitimler, ücretsiz olarak düzenleniyor.

29 Mart’ta sona erecek ilk dönemin ardından Nisan’da başlayacak ikinci dönem eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşların, (0312) 235 39 73 ya da 458 89 00/dahili 2453 numaralı telefonlardan Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kent Tarım birimine ulaşmaları gerekiyor.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankaya'da çocuklar, “iyi ve kötü dokunma”nın ne olduğunu oyunlarla öğrendiler19 Mart 2018 Pazartesi 10:11
  • Çankaya Belediyesi İlaçlama Birimi ilçe genelinde çalışmalarına hız verdi17 Mart 2018 Cumartesi 12:58
  • Çankaya Belediyesi Engelli Hizmet Birimi Sosyal Hizmet Uzmanları çocuklara engelsiz hayatla ilgili bilgi verdi17 Mart 2018 Cumartesi 12:53
  • Çankaya Belediyesi, 28 Nisan’da Esat Pazaryeri’nin açılışını yapacak16 Mart 2018 Cuma 11:04
  • Çöpten çıkan kütüphaneyi, Çankaya Belediyesi Barış Kreşi öğrencileri ziyaret etti16 Mart 2018 Cuma 10:56
  • Doğuştan görme engelli olan Duygu, yaşam enerjisi ile Çankaya Belediyesi Sokullu Çankaya Evi’nin gülen yüzü15 Mart 2018 Perşembe 11:46
  • Çankaya Belediyesi Temizlik İşçileri katı atık, hijyen, iş güvenliği ve işçi sağlığı güvenliği gibi konuları içeren eğitimlerinin ardından sertifika sahibi oldu15 Mart 2018 Perşembe 11:44
  • Çankaya Belediyesi kreşleri "Kreşlerde Ülkeler Projesi" kapsamında Romanya'yı tanıdı14 Mart 2018 Çarşamba 12:04
  • Çankaya Belediyesi, Çansera’da yazlık çiçek çalışmalarına başladı. Bu yılki hedef 550 bin çiçek12 Mart 2018 Pazartesi 11:43
  • Hüseyin Hüsnü Tekışık İlkokulu öğrencileri, AFAD Deprem Simülasyon Merkezi'nde deprem hakkında bilgilendirdi12 Mart 2018 Pazartesi 11:41
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim