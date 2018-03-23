Çankaya Belediyesinin Kent Tarım Hobi Evi’nde düzenlenen eğitimlere dileyen vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden katılabiliyor

Kentte yaşayan vatandaşları toprakla buluşturan temel sebze yetiştiriciliği eğitimlerinin bu haftaki bölümünde temel gıdaların başında gelen domatesin doğru ve sağlıklı üretiminin nasıl yapılacağı anlatıldı.

DOMATESİN ÜRETİM DETAYLARI ANLATILDI

Çankaya Belediyesinin Mutlukent Mahallesi’nde kurduğu ve yaklaşık 3 yıldır düzenli şekilde eğitimlerin verildiği Kent Tarım Hobi Evi ’nde bugüne kadar yüzlerce kursiyer eğitim aldı. Şubat ayında başlayan 2018 yılının ilk eğitimlerinden yaklaşık 80 vatandaş yararlanıyor. Temel sebze yetiştiriciliği hakkında verilen eğitimlerin son dersinde kursiyerlere domates hakkında bilgiler verildi. Domatesin toprağının nasıl olması gerektiğinden yetiştirirken nelere dikkat edilmesi gerektiğine kadar bütün detayların anlatıldığı eğitimde, domateste oluşabilecek hastalıklar ve bunlarla mücadele yöntemleri de anlatıldı. Vatandaşların sordukları sorularla pekişen eğitimde temel sebzelerden olan domatesin yetiştiriciliği en ince ayrıntılarıyla kursiyerlere aktarıldı.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

Vatandaşların teorik eğitimlerin ardından Mahalle Bostanı’nda uygulama yaparak bilgilerini pekiştirme imkanı bulacakları eğitimler, ücretsiz olarak düzenleniyor.

29 Mart’ta sona erecek ilk dönemin ardından Nisan’da başlayacak ikinci dönem eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşların, (0312) 235 39 73 ya da 458 89 00/dahili 2453 numaralı telefonlardan Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kent Tarım birimine ulaşmaları gerekiyor.